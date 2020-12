Pedale del freno che va a fondo: quando e perché succede

Cosa fare se il pedale del freno va a fondo: ecco le possibili soluzioni e le cause di un pedale del freno che va tutto giù sporadicamente

Uno dei momenti adrenalinici al volante che si potrebbe sicuramente evitare con una corretta manutenzione è il pedale del freno che va a fondo. Una delle domande che hanno suscitato più interesse sul forum di SicurAUTO.it è infatti relativa al problema del pedale del freno che affonda in modo casuale. Perché il pedale del freno va giù? Ecco quali sono le possibili cause del pedale del freno che scende.

PEDALE DEL FRENO CHE VA A FONDO OGNI TANTO

La domanda proposta dall’utente maurisim è piuttosto ampia: “il problema del pedale del freno che va a fondo si può verificare sporadicamente?” Il difetto poi si delinea sul forum fino a distinguere quando il pedale affonda alla prima frenata da quando il pedale va a fondo ogni tanto. Si tratta ovviamente di un malfunzionamento legato all’impianto frenante non segnalato dalla spia freni accesa. Quindi le prime valutazioni fanno escludere un basso livello di liquido freni (che va comunque controllato) o un’usura eccessiva delle pastiglie che è concausa dell’abbassamento del fluido. In tal caso potrebbe anche aumentare la corsa del pedale freno, ma sarebbe un fenomeno graduale e non sporadico. E’ scontato che se si verifica un problema simile è d’obbligo rivolgersi in officina prima possibile.

PEDALE DEL FRENO CHE VA A FONDO: POSSIBILI CAUSE

L’esperienza di peppeg fa da apripista alle cause possibili del pedale che va a fondo: liquido freni da sostituire o pompa freni usurata? “Se fosse solo colpa dell’umidità, il difetto apparirebbe solo nelle frenate che scaldano molto i cilindretti in quanto l’acqua, per effetto del calore, evapora. Il vapore viene compresso, quindi si riduce il volume del fluido incomprimibile, di qua la discesa del pedale a fondo corsa”. Una deduzione logica spiegata in modo più delineato dagli esperti dei freni nel video sotto. A dare un parere tecnico è anche fedelella, storico collaboratore di SicurAUTO.it e autoriparatore di professione: “Se fosse aria, basterebbe un semplice spurgo; l’olio con più di 2/3 anni va sostituito. La pompa potrebbe causare episodi sporadici”.

PEDALE DEL FRENO CHE VA A FONDO: COSA FARE

Cosa fare se il pedale del freno va a fondo durante la guida? Sicuramente non bisogna farsi prendere dal panico e bisogna evitare manovre brusche, soprattutto se la velocità è sostenuta. Premere ripetutamente il pedale del freno per tentare di ristabilire la pressione nel circuito è sicuramente un tentativo utile (ricordandosi che se il motore si spegne sarà molto più difficile la manovra). Rallentare scalando le marce ma senza intralciare il traffico. In base alla gravità del difetto, poi valutare se rimorchiare l’auto fino in officina o raggiungerla a bassa velocità con estrema cautela.