Il motore non si scalda: come risolvere

Temperatura motore bassa e auto che non si scalda: perché succede, i controlli da fare e come verificare se il sensore temperatura motore è guasto

Uno dei problemi che saltano fuori all’approssimarsi dell’inverno, quando le temperature scendono è il motore che non si scalda. Ecco come risolvere quando il sensore temperatura motore sembra non funzionare. Diagnosi e controlli da fare quando la temperatura auto non sale.

TEMPERATURA MOTORE BASSA

La temperatura motore bassa è un grosso problema che, soprattutto d’inverno, non andrebbe sottovalutato. Se è vero che può fare meno danni di un motore che si surriscalda, un motore che non si scalda fa spendere soldi e non rende al meglio. In inverno è normale che la temperatura motore impieghi un po’ di tempo per raggiungere le condizioni ottimali di funzionamento (in genere circa 80 °C o con la lancetta a metà). Dopo l’avviamento a freddo, la valvola EGR, così odiata quando dà problemi, aiuta ad aumentare la temperatura del motore facendo ricircolare i gas di scarico. La percentuale è variabile, in base alle condizioni di guida, ma anche alla temperatura stessa del motore. E’ ovvio che quando il motore resta freddo, gli svantaggi sono sia di carattere economico (l’auto fredda consuma più carburante a lungo) che pratici (il riscaldamento dell’abitacolo non funziona, a meno di ricorrere al climatizzatore).

COSA FARE QUANDO LA TEMPERATURA NON SALE

Se la temperatura del motore non sale, ci si accorge che la lancetta del liquido di raffreddamento resta al minimo anche dopo svariati minuti di guida. In genere un’auto in perfetta efficienza e a temperature ambientali miti, impiega circa 5-10 minuti di guida tranquilla per scaldare il motore. Quando si ha l’impressione che la temperatura del motore non sale, non bisogna fare conclusioni affrettate, ma analizzare le possibili cause come consiglia uno dei maggiori produttori di componentistica o rivolgersi in officina. I controlli da fare in sequenza sono:

– controllare il sensore temperatura motore (paragrafo successivo);

– smontare il termostato (valvola termostatica) e controllarlo in un bagno di acqua calda rilevando la temperatura di azionamento;

– controllare la corretta attivazione dell’elettroventola, relè e cablaggi a essa associati.

DOVE SI TROVA IL SENSORE TEMPERATURA MOTORE

Uno dei controlli più semplici da fare in fai da te quando la temperatura motore è costantemente bassa è al sensore temperatura motore. Prima di preoccuparsi di dove si trova il sensore temperatura motore, è utile riconoscere i sintomi di un sensore difettoso. I sintomi frequenti del guasto al “bulbo temperatura motore sono:

– Minimo accelerato;

– Aumento del consumo di carburante;

– Difficoltà di avviamento.

Il funzionamento del sensore temperatura motore è a “coefficiente di temperatura negativo”: quando aumenta la temperatura del motore, riduce la sua resistenza interna. Essendo una sonda a immersione, è a diretto contatto con il liquido refrigerante, per cui si trova quasi sempre nei pressi della valvola termostatica o dei manicotti di raffreddamento e ha le fattezze dell’esempio nella foto. Non sempre serve smontarlo, a meno di doverlo sostituire e, se necessario, effettuare il rabbocco liquido refrigerante. Per verificare il sensore temperatura motore, serve essenzialmente un multimetro e le nozioni tecniche di base con la manutenzione auto. I controlli da fare sono verso l’impianto elettrico dell’auto e verso il sensore temperatura motore:

– scollegare il connettore e misurare la tensione dopo aver acceso il quadro: in genere dovrebbe leggersi una tensione di 5V;

– misurare la resistenza ai pin del sensore temperatura motore, considerando anche l’effetto della temperatura ambientale. In genere si può considerare che a 25 °C la resistenza varia tra 2 e 6 kΩ, mentre a 80 °C è circa 300 Ω.