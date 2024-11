Obbligo gomme invernali Francia 2024 – 2025: qual è la regola?

In Francia la normativa sull’uso degli pneumatici invernali è cambiata piuttosto di recente, ossia quando è entrata in vigore la cosiddetta Loi Montagne a decorrere dal 1o novembre 2021. Questa legge ha imposto l’obbligo di usare le gomme invernali o 4 stagioni, oppure di avere a bordo le catene o le calze da neve. Tuttavia la Loi Montagne non si applica su tutto il territorio transalpino ma soltanto nelle zone di montagna. Nelle prossime righe troverai tutte le informazioni sull’utilizzo delle gomme invernali in Francia in previsione della stagione 2024 – 2025.

OBBLIGO GOMME INVERNALI FRANCIA: DOVE È PREVISTO

Nello specifico, la Loi Montagne si applica a veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri e autocaravan (categorie M1 e N1), a mezzi pesanti senza rimorchio né semirimorchio, pullman e autobus (categorie M2, M3, N2 e N3) e anche a mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio (categorie N2 e N3).

L’obbligo di montare pneumatici invernali (o di avere catene o calze da neve a bordo) dev’essere rispettato da tutti i conducenti dei suddetti veicoli che circolano sulle strade dei Dipartimenti francesi individuati dalla legge. E vale ovviamente anche per i mezzi con targa italiana (turisti, gente di passaggio, ecc.). Ecco i Dipartimenti interessati dall’obbligo, facilmente individuabili nella mappa più in basso:

01 – Ain

03 – Allier

04 – Alpes-de-Haute-Provence

05 – Hautes-Alpes

06 – Alpes-Maritimes

07 – Ardèche

09 – Ariège

11 – Aude

12 – Aveyron

15 – Cantal

19 – Corrèze

21 – Côte-d’Or

23 – Creuse

25 – Doubs

26 – Drôme

30 – Gard

31 – Haute-Garonne

34 – Hérault

38 – Isère

39 – Jura

42 – Loire

43 – Haute-Loire

46 – Lot

48 – Lozère

54 – Meurthe-et-Moselle

57 – Moselle

58 – Nièvre

63 – Puy-de-Dôme

64 – Pyrénées-Atlantiques

65 – Hautes-Pyrénées

66 – Pyrénées-Orientales

67 – Bas-Rhin

68 – Haut-Rhin

69 – Rhône

70 – Haute-Saône

71 – Saône-et-Loire

73 – Savoie

74 – Haute-Savoie

81 – Tarn

82 – Tarn-et-Garonne

83 – Var

84 – Vaucluse

87 – Haute-Vienne

88 – Vosges

89 – Yonne

90 – Territoire-de-Belfort

2A – Corse-du-Sud

2B – Haute-Corse.

GOMME INVERNALI IN FRANCIA: QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

L’obbligo delle gomme invernali in Francia si applica, nei Dipartimenti oggetto del provvedimento, dal 1° novembre al 31 marzo. Per aiutare i conducenti a identificare le aree in cui vige la Loi Montagne, esistono due segnali stradali che indicano l’ingresso e l’uscita dalla zona in cui si richiede l’uso delle attrezzature invernali:

La mancata osservanza della Loi Montagne comporta una multa di 135 euro e l’eventuale fermo del veicolo. Dopo una certa tolleranza per dare il tempo agli utenti della strada di abituarsi al nuovo obbligo, da un paio d’anni o le multe vengono erogate regolarmente.

OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI FRANCIA: COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA

Come avrai già intuito, per rispettare la Loi Montagne non devi necessariamente montare gli pneumatici invernali ma hai diverse possibilità, un po’ come accade in Italia e in altri Paesi. Puoi infatti attrezzare il veicolo con uno dei seguenti equipaggiamenti, in base alle tue preferenze: