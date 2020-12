Le migliori gomme invernali 2020

Ecco la classifica delle migliori gomme invernali 2020 che si basa sulle valutazioni di tutti i test pneumatici per l’inverno effettuati in Europa

Con il cambio gomme invernali già nel pieno della sua obbligatorietà, ecco la classifica delle migliori gomme invernali 2020 utile a chi è ancora indeciso o in ritardo. Quali sono le marche migliori di pneumatici invernali e quali modelli di gomme invernali sono risultati più performanti e consigliati? Ecco la classifica che raccoglie i risultati dei test indipendenti in Europa.

TEST GOMME INVERNALI 2020 IN EUROPA

La classifica delle migliori gomme invernali 2020 elaborata da GripDetective, si basa sui test effettuati da ACE Lenkrad, ADAC-TCS-ÖAMTC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Auto Express, Auto Motor und Sport e Auto Zeitung. La classifica include solo i brand recensiti in almeno un test gomme invernali 2020 in Europa. Per leggere meglio la classifica pneumatici invernali 2020 bisogna considerare che i punti si basano sulle valutazioni di complessivamente 9 comparative. Per uniformare i giudizi sulle gomme è stato stabilito un punteggio da 1 a 5: 1 “non consigliato”, 5 “ottimo” o un commento equivalente dei giudici. La somma dei punteggi di ciascun brand è stata divisa per il numero di prove effettuate, ottenendo così il piazzamento complessivo del brand.

LE MIGLIORI MARCHE DI GOMME INVERNALI 2020

L’aspetto più interessante della classifica sulle migliori gomme invernali 2020 riguarda indubbiamente i modelli di pneumatici più sicuri. Prima però vediamo quali sono i Produttori di pneumatici invernali piazzati meglio nei test. A proposito, se non sai quali sono le parentele tra Brand di pneumatici puoi scoprirle qui. In quest’altro articolo invece parliamo di gomme premium, seconda e terza linea: cosa cambia e quali sono le marche. Le migliori marche di gomme invernali invece sono:

1. Michelin 4,61 (9 test);

2. Hankook 4,6 (5 test);

3. Bridgestone 4,55 (9 test);

4. Vredestein 4,3 (6 test) ;

4. BF Goodrich 4,25 (4 test) ;

6. Kleber 4,25 (2 test);

7. Goodyear 4,22 (9 test);

8. Continental 3,91 (6 test);

9. Dunlop 3,83 (6 test);

10.Uniroyal 3,75 (2 test);

11.Giti 3,66 (3 test);

12.Pirelli 3,65 (6 test);

13.Nokian 3,6 (5 test);

14.Cooper 3,5 (2 test);

15.Semperit 3,5 (3 test);

16.Maxxis 3,46 (5 test);

17.Fulda 3,45 (4 test);

18.Sava 3,45 (2 test);

19.Falken 3,1 (7 test);

20.Toyo 3 (6 test).

I MIGLIORI PNEUMATICI INVERNALI 2020

Non tutte le gomme invernali però hanno le stesse performance, al di là della marcatura M+S e del fiocco di neve sulla spalla. Bisogna anche dire che rispetto alle gomme 4 stagioni sono più specializzate ma limitate al solo uso invernale. Ecco quali sono i 10 modelli di pneumatici invernali migliori nei test indipendenti:

– Michelin Pilot Alpin 5 e Alpin 6;

– Hankook Winter i*cept RS2 e Winter i*cept evo3 w330;

– Bridgestone Blizzak LM 005;

– Vredestein Wintrac Pro;

– BFGoodrich G-Force Winter 2;

– Kleber Krisalp HP 3;

– Goodyear Ultragrip 9+ e Ultragrip Performance +;

– Continental TS 870;

– Dunlop Wintersport5;

– Uniroyal MSPlus77.