Quali sono le migliori gomme 4 stagioni per camper e autocaravan 2021? Ecco la comparativa su 7 pneumatici alla season camper

Gli pneumatici per camper sono una scelta da fare in modo oculato in ragione della durata e dell’impiego che si farà dell’autocaravan. Ecco perché l’attenzione si sposta sempre più verso gomme 4 stagioni per camper e caravan, realizzate per affrontare la guida tutto l’anno. Per lo stesso motivo è sempre consigliabile montare gomme all season di qualità, senza lesinare sul prezzo. Quali sono le migliori gomme 4 stagioni per camper del 2021? Ecco le risposte nel test di Promobil.

TEST GOMME 4 STAGIONI PER CAMPER E AUTOCARAVAN 2021

Il portale tedesco specializzato sui camper e autocaravan ha messo a confronto 7 marche di gomme all season della misura 215/75 R16C, montati su un Fiat Ducato. Le gomme all season coinvolte nel test sono Continental VanContact 4Season, Falken Euro All-Season Van 11, Goodyear Vector 4Seasons Cargo, Maxxis Vansmart A / S AL2, Michelin Agilis CrossClimate, Pirelli Carrier All Season, Vredestein Contrac 2 Allseason. Per capire quali sono le migliori gomme 4 stagioni 2021, i tester hanno stabilito un punteggio ripartito per:

– Guida su asfalto bagnato: 2/10;

– Su asciutto: 2/10;

– Su neve: 2/10;

– Guida in condizioni invernali: 4/10.

I test effettuati sulle gomme si sono basati sulle prove descritte di seguito:

– Frenata con ABS da 50 a 10 km/h su neve compatta. Spazio di frenata misurato in metri;

– Spinta laterale durante la guida in slalom. Si misura l’accelerazione laterale massima media;

– Trazione nella guida su neve compatta. Accelerazione in m/s²;

– Maneggevolezza su un circuito innevato (1600 m), rilevando il tempo e la velocità media in km/h.

Promobil

MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI PER CAMPER E AUTOCARAVAN 2021

La comparativa tra gomme 4 stagioni ha voluto evidenziare quali sono le differenze più evidenti tra i produttori di pneumatici più noti. Va comunque sottolineato che l’utilizzo delle gomme all season è pur sempre un compromesso, adatto all’impiego in condizioni invernali più miti. Se invece si guida in condizioni invernali più estreme, è sempre consigliabile il ricorso alle gomme invernali “specializzate” e alle catene da neve come ausilio alla trazione per disimpegnarsi da posteggi scivolosi. Ecco di seguito i risultati del test sulle migliori gomme 4 stagioni per camper 2021.

Promobil

CONTINENTAL VANCONTACT 4SEASON

Punteggio complessivo: 8,8/10

Pro:

– Trazione;

– Guidabilità e frenata sulla neve;

– Buon controllo su bagnato;

– Ottima aderenza nelle curve su asciutto;

– Silenzioso;

Contro:

– Frenata su asciutto migliorabile;

FALKEN EURO ALL-SEASON VAN 11

Punteggio complessivo: 7,3/10

Pro:

– Guidabilità sulla neve;

– Stabile nei cambi di direzione;

Contro:

– Spazi di frenata più lunghi e aderenza in curva ridotta su asfalto asciutto e bagnato;

– Rumorosità migliorabile;

Promobil

GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO

Punteggio complessivo: 8,6/10

Pro:

– Brevi spazi di frenata e buona protezione dall’aquaplaning;

– Pneumatico silenzioso;

Contro:

– Trazione e tenuta in curva su neve migliorabili;

– Spazi di frenata leggermente più lunghi su asciutto;

MAXXIS VANSMART A/S AL2

Punteggio complessivo: 7,3/10

Pro:

– Guidabilità sulla neve;

– Battistrada tassellato efficace per veicoli senza ASR;

– Silenzioso;

Contro:

– Frenata più lunga su tutte le superfici di prova;

– Reazione lenta;

– Ridotta trazione in curva e leggera tendenza al sovrasterzo;

MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE

Punteggio complessivo: 8,1/10

Pro:

– Buona protezione dall’aquaplaning;

– Comportamento di guida sicuro;

Contro:

– Poco equilibrato sulla neve;

– Tendenza al sottosterzo nelle curve bagnate;

Promobil

PIRELLI CARRIER ALL SEASON

Punteggio complessivo: 6,5/10

Pro:

– Molto sicuro sotto la pioggia;

– Buona protezione contro l’aquaplaning;

– Manovrabilità molto sicura in curva e su asfalto asciutto;

Contro:

– Spazi di frenata lunghi su neve;

VREDESTEIN CONTRAC 2 ALLSEASON

Punteggio complessivo: 6,4/10

Pro:

– Ottima aderenza in curva sulla neve;

Contro:

– Spazi di frenata molto lunghi su asfalto bagnato e asciutto;

– Poca aderenza su bagnato;

– Risposta dello sterzo molto lenta;

– Rumoroso.