I migliori pneumatici estivi per SUV 2021 nel Test Autobild

Le migliori gomme estive per SUV del 2021 nel test che mette a confronto 10 marche e modelli: ecco la classifica con pro e contro

Il settore delle gomme estive per SUV è uno dei più fibrillanti, con modelli di auto sempre più popolari e in crescita nelle vendite. Con una tendenza verso l’elettrificazione delle auto anche le gomme per SUV devono sopperire a un aumento di peso. Hai un’auto normale ma vuoi sapere quali sono i migliori pneumatici estivi per SUV 2021? Ecco le risposte che cerchi nel test gomme estive SUV di Autobild, che ha messo 10 modelli di pneumatici a confronto nella misura 215/60 R 17.

MARCHE PNEUMATICI ESTIVI PER SUV 2021

Il prezzo delle gomme estive per SUV è una delle leve più forti all’acquisto degli pneumatici: tra le gomme SUV più economiche e quelle più costose, infatti ci passa il 50% del costo. Tuttavia non si può certo pensare di comprare i migliori pneumatici al prezzo più basso. Le gomme auto prodotte in Cina nel test gomme SUV 2021 della rivista tedesca si posizionano ultime. Ma prima dei risultati, ecco in base a quali criteri i tester hanno eletto le migliori gomme estive per SUV. Prima di tutto i candidati: ai Top brand di produttori di pneumatici auto è affiancata la marca Imperial (foto sotto) dell’azienda belga Deldo, ma “made in China”. Ecco le gomme per SUV con marca e modello nel test, in ordine alfabetico:

– BF Goodrich Advantage SUV;

– Bridgestone Turanza T005;

– Continental PremiumContact6;

– Falken Ziex ZE310 EcoRun;

– Goodyear EfficientGrip 2 SUV;

– Imperial EcoSport SUV;

– Maxxis Premitra 5 HP5;

– Michelin Primacy 4;

– Nokian WetproofSUV;

– Toyo Proxes Comfort;

Autobild

IL TEST GOMME ESTIVE PER SUV 2021

Tra le valutazioni considerate da Autobild per eleggere i migliori pneumatici SUV 2021 è stato dato un punteggio anche alla trazione su ghiaia, fango e sabbia, oltre alle prove tipiche di valutazione degli pneumatici:

– Resistenza all’aquaplaning;

– Distanza di frenata su asciutto e bagnato;

– Resistenza al rotolamento;

Autobild

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI PNEUMATICI PER SUV

Come spesso accade e questo test lo conferma, le performance e i risultati delle gomme possono essere molto influenzate dalle dimensioni. Vuol dire che la stessa gomma può mostrare performance diverse in due test differenti dove sono messe alla prova misure differenti. Può accadere anche per le condizioni di prova non coincidenti (umidità, rugosità dell’asfalto, veicolo impiegato più affine a una gomma che a un’altra, ecc.). Ma non solo, a differenza delle gomme 4 stagioni, le performance delle gomme estive di produttori premium occupano posizioni poco distanziate, a dimostrazione dei voti mediamente buoni che accendono l’attenzione prevalentemente su gomme sconsigliate o consigliate con riserva. Ecco di seguito il punteggio delle migliori gomme SUV 2021, con pro e contro, dal 1^ al 10^ classificato:

1.Goodyear EfficientGrip 2 SUV: esemplare

– Pro: Vincitore del test per prestazioni esemplari su tutte le superfici, sportivo e dinamico sull’asciutto, sterzata precisa, distanze di frenata brevi su asciutto e sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: nessuno;

2.Michelin Primacy 4: esemplare

– Pro: Prestazioni su asciutto e bagnato, protezione aquaplaning, feeling su bagnato e asciutto, brevi spazi di frenata sull’asciutto;

– Contro: Trazione moderata su sabbia, prezzo elevato;

3.Bridgestone Turanza T005: esemplare

– Pro: Elevata precisione di sterzata su pendii asciutti e bagnati e in fuoristrada, brevi spazi di frenata sull’asciutto, bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: Trazione moderata, prezzo;

4.Continental PremiumContact 6: buono

– Pro: Equilibrato con eccellente manovrabilità su tutte le superfici, comportamento di sterzata preciso, brevi spazi di frenata sul bagnato e sull’asciutto;

– Contro: Trazione moderata su erba e ghiaia;

5.Nokian Wetproof SUV: buono

– Pro: Protezione aquaplaning, elevata trazione su erba e ghiaia, breve distanza di frenata sul bagnato e sull’asciutto;

– Contro: Maggiore resistenza al rotolamento, risposta dello sterzo leggermente ritardata.

6.Falken Ziex ZE 310 EcoRun: buono

– Pro: Prestazioni equilibrate, protezione aquaplaning, stabilità, sicuro sul bagnato, brevi spazi di frenata sull’asciutto;

– Contro: Trazione moderata su ghiaia e fango, maggiore resistenza al rotolamento;

7.Maxxis Premitra 5 HP5: soddisfacente

– Pro: Protezione aquaplaning, brevi spazi di frenata su asciutto, buon comfort, prezzo basso;

– Contro: Sottosterzo e risposta dello sterzo ritardata su bagnato, distanze di frenata sul bagnato lunghe;

8-9. BF Goodrich Advantage SUV e Toyo Proxes Comfort (parimerito): soddisfacente

– Pro: Elevata trazione su ghiaia e sabbia, protezione aquaplaning, comfort;

– Contro: Risposta dello sterzo ritardata e sottosterzo sul bagnato, spazi di frenata sul bagnato lunghi (manovrabilità su asciutto per BF Goodrich)

10.Imperial EcoSport: Sconsigliato

– Pro: Protezione aquaplaning, prezzo basso;

– Contro: Carenze sul bagnato, sovrasterzo diffuso, distanze di frenata lunghe sul bagnato e sull’asciutto;