I migliori pneumatici estivi 2021: il test su 32 modelli

Ecco la classifica delle gomme estive 2021 che mette a confronto 32 modelli con i risultati dei migliori pneumatici estivi e i video delle prove

Con l’approssimarsi del cambio gomme invernali – estive, arriva puntuale il report del Touring Club Svizzero sui migliori pneumatici estivi 2021. Il test delle gomme estive 2021 ha messo alla prova 32 pneumatici nelle misure 205/55 R16 91V e 225/50 R17 98Y. Ecco quali sono le migliori gomme estive nei video delle prove, la classifica migliori pneumatici estivi 2021 in fondo all’articolo e le valutazioni delle gomme estive migliori nelle singole prove.

TEST GOMME ESTIVE 2021: SINTESI DELLE PROVE

Il test gomme estive 2021 del TCS ha messo alla prova 32 pneumatici estivi di due diverse dimensioni: 15 da 205/55 R16 91V e 17 da 225/50 R17 98Y. Per la prima volta, una gomma estiva ricostruita è stata confrontata con le gomme dei brand più noti. Si tratta delle gomme King Meiler Sport 1, risultate le peggiori nel test di rumorosità. Tra le migliori gomme estive 2021, le prove mettono in evidenza 4 modelli da 225/50 R17 e 3 modelli da 205/55 R16. Non sono mancate le gomme estive non consigliate: le Firestone Roadhawk da 225/50 R17, che non hanno superato la prova di resistenza al rotolamento. Ecco i risultati delle prove gomme nelle valutazioni su asciutto, bagnato, usura, comfort, alta velocità e consumo di carburante.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 NELLA MISURA 205/55 R16 MOLTO CONSIGLIATI

– Continental PremiumContact 6: voto complessivo buono e particolarmente affidabile su bagnato (migliore valutazione), ma il consumo di carburante è maggiore delle altre gomme;

– Semperit Speed-Life 3: migliore nella prova di resistenza al rotolamento, ma leggermente indietro nella prova su bagnato rispetto a Continental;

– Bridgestone Turanza T005: buona performance su bagnato e in frenata su asciutto con bassa resistenza al rotolamento e ridotti consumi di carburante;

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 SU ASCIUTTO NELLA MISURA 205/55 R16

I migliori pneumatici estivi 2021 da 205/55 R16 nella frenata da 100 a 0 km/h su asciutto sono i Pirelli Cinturato P7 che impiegano solo 37 metri. Le gomme estive Pirelli Cinturato P7 frenano 4 metri prima delle peggiori gomme estive in frenata. Quando l’auto con le Pirelli si ferma, l’auto con le gomme Petlas Imperium PT515 ha una velocità residua di 31 km/h.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 SU BAGNATO NELLA MISURA 205/55 R16

Le migliori gomme estive 2021 da 205/55 R16 nella frenata su bagnato da 80 a 0 km/h sono le Semperit Speed-Life 3 che impiegano solo 31 metri per arrestare l’auto. Le gomme estive ricostruite King Meiler Sport 1 sono le peggiori, poichè frenano 8 metri dopo le gomme estive migliori su bagnato con una velocità residua di 36 km/h quando le Semperit fermano l’auto.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 PER DURATA IN KM NELLA MISURA 205/55 R16

Le migliori gomme estive 2021 nella misura 205/55 R16 del test di durata sono le Goodyear EfficientGrip Performance 2 con oltre 55 mila km. Nella prova di durata delle gomme estive fino a raggiungere l’altezza di 1,6 mm di battistrada, le gomme Nokian Wetproof si posizionano all’estremo opposto con poco meno di 25 mila km.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 PER RESISTENZA ALL’AQUAPLANING NELLA MISURA 205/55 R16

Le migliori gomme estive 205/55 R16 nella prova di resistenza all’aquaplaning vedono in testa gli pneumatici Kumho Ecsta HS51. Le gomme estive Kumho resistono all’aquaplaning fino alla velocità di 84 km/h.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 NELLA MISURA 225/50 R17 MOLTO CONSIGLIATI

– Falken Azenis FK510: molto equilibrato con risultati eccellenti su asciutto e bagnato ma con consumi di carburante leggermente più alti;

– Continental PremiumContact 6: sopra la media in tutte le prove;

– Kumho Ecsta PS71: il migliore in aquaplaning e nelle prove su bagnato;

– Bridgestone Turanza T005: migliore su asciutto;

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 SU ASCIUTTO NELLA MISURA 225/50 R17

I migliori pneumatici estivi 2021 da 225/50 R17 nella frenata da 100 a 0 km/h su asciutto sono le Michelin Primacy 4 che impiegano solo 35 metri. Le gomme estive Barum Bravuris 5HM frenano 4 metri dopo le migliori gomme estive in frenata su asciutto. Quando l’auto con le Michelin si ferma, l’auto con le gomme Barum ha una velocità residua di 32 km/h.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 SU BAGNATO NELLA MISURA 225/50 R17

Le migliori gomme estive 2021 su bagnato da 225/50 R17 nella frenata da 80 a 0 km/h sono ancora le Semperit Speed-Life 3 che impiegano solo 33 metri per arrestare l’auto. Le gomme estive Firestone Roadhawk frenano 8 metri dopo le gomme estive migliori su bagnato, con una velocità residua di 36 km/h quando le Semperit fermano l’auto.

MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI 2021 PER DURATA IN KM NELLA MISURA 225/50 R17

Le migliori gomme estive 2021 nella misura 225/50 R17 del test di durata sono le Michelin Primacy 4 con quasi 43 mila km. Nella prova di durata delle gomme estive fino a 1,6 mm di battistrada, le gomme Giti GitiPremium H1 si posizionano all’estremo opposto con 29 mila km.