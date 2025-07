Fiat Grande Panda a benzina: svelati prezzo e data di uscita

La Fiat Grande Panda intende ‘aggredire’ il mercato con una versione completamente termica che promette di essere ancora più accessibile rispetto alle già note varianti ibride ed elettriche. Secondo un’indiscrezione lanciata dal portale francese L’Argus, infatti, Fiat sta mettendo a punto una variante con motore a benzina da 100 cavalli, pensata per competere con rivali come la Dacia Sandero, offrendo un prezzo competitivo come risposta alla richiesta di automobilisti che cercano un veicolo economico senza rinunciare alla versatilità di una city car moderna.

FIAT GRANDE PANDA BENZINA A UN PREZZO COMPETITIVO PER IL MERCATO EUROPEO

Partiamo subito dal costo. In base ai rumors, la Fiat Grande Panda a benzina avrà un prezzo di partenza di circa 16.000 euro, rendendola una delle opzioni più economiche nel suo segmento. Come detto, questo posizionamento la porrebbe in diretta competizione con la Dacia Sandero, nota per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Rispetto alla versione ibrida, che parte da 17.900 euro, la variante termica offrirà dunque un risparmio di circa 1.000-2.000 euro, anche se in Francia sarà soggetta a una Malus Tax di circa 330 euro a causa delle emissioni di CO2. La scelta di proporre una versione esclusivamente a benzina con cambio manuale a sei rapporti riflette l’intenzione di Fiat di mantenere i costi contenuti, eliminando i componenti elettrificati presenti nelle versioni ibride. Questo modello si rivolge quindi a chi cerca un’auto pratica, spaziosa e accessibile, senza la complessità di un sistema ibrido o elettrico, ma con le stesse qualità estetiche e funzionali che hanno reso la Grande Panda un modello atteso con grande interesse.

FIAT GRANDE PANDA A BENZINA: DATA DI USCITA E PRODUZIONE

L’indiscrezione indica che la Fiat Grande Panda a benzina sarà disponibile per l’ordine a partire da settembre 2025, con la produzione che inizierà tra ottobre e novembre dello stesso anno. Le prime consegne sono previste per la fine del 2025, probabilmente tra novembre e dicembre, permettendo a Fiat di chiudere l’anno con un’offerta ampliata e competitiva. La produzione avverrà nell’impianto di Kragujevac, in Serbia, dove già vengono assemblate le versioni elettriche e ibride della Grande Panda. Questo stabilimento, parte integrante della strategia produttiva del gruppo Stellantis, garantirà una capacità produttiva adeguata per soddisfare la domanda europea e, potenzialmente, anche quella di altri mercati, come il Sudamerica e l’Africa, dove la Grande Panda sarà assemblata in modalità CKD (Completely Knocked Down).

CARATTERISTICHE TECNICHE E POSIZIONAMENTO

La Fiat Grande Panda a benzina sarà equipaggiata con un motore tre cilindri 1.2 Turbo (ex-PureTech), capace di erogare 100 cavalli e abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti. Questa configurazione, già utilizzata sulla cugina Citroën C3, garantisce un buon compromesso tra prestazioni e consumi, con una dinamica di guida adatta sia all’uso urbano che a quello extraurbano. La piattaforma Smart Car, condivisa con la C3, assicura un’ottima abitabilità interna, con un volume di bagagliaio di 361 litri e spazio per quattro passeggeri adulti e un bambino, rendendo la Grande Panda una scelta versatile per famiglie e giovani automobilisti.

Sul piano estetico, la vettura manterrà il design neo-retrò che richiama la Panda originale degli anni ’80, con linee squadrate e dettagli moderni come i fari PixLED. La versione termica dovrebbe essere proposta con gli stessi livelli di equipaggiamento delle varianti ibride, includendo optional come il climatizzatore manuale, i sensori di parcheggio posteriori e un sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, anche se l’allestimento base potrebbe rinunciare ad alcuni elementi per contenere il prezzo.