Citroen C3: quanto costa con la nuova offerta?

Mentre gli italiani sono in attesa dei nuovi incentivi statali, attesi a breve, molte case automobilistiche si stanno muovendo in autonomia proponendo sconti e promozioni per attirare la clientela e tenere vivo il mercato dell’auto. Tra queste c’è anche Citroen con le sue offerte che prevedono il finanziamento agevolato, anche sulla nuova C3, elettrica e non. Ma quanto costa la Citroen C3 con la nuova offerta? Si riesce davvero a risparmiare qualcosa? Scopriamolo nel dettaglio.

I PREZZI DELLA CITROEN C3

Attualmente la gamma C3 conta il vecchio e il nuovo modello della city car, il suv C3 Aircross e la versione con motore elettrico E-C3. I prezzi di listino aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo sono i seguenti:

C3 PureTech 83 S&S You: 18.350 €

C3 PureTech 83 S&S You Neopatentati: 18.650 €

C3 PureTech 83 S&S Plus: 19.050 €

C3 PureTech 83 S&S Plus Neopatentati: 19.350 €

C3 PureTech 83 S&S Max: 20.600 €

C3 PureTech 83 S&S Max Neopatentati: 20.850 €.

Nuova C3 PureTech 100 S&S You: 14.990 €

Nuova C3 PureTech 100 S&S Max: 19.500 €.

C3 Aircross PureTech 110 S&S You: 23.750 €

C3 Aircross BlueHDi 110 S&S You: 24.750 €

C3 Aircross PureTech 110 S&S Plus: 25.250 €

C3 Aircross BlueHDi 110 S&S Plus: 26.250 €

C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 Plus: 27.000 €

C3 Aircross PureTech 110 S&S Max: 27.550 €

C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 Max: 29.300 €.

e-C3 113 CV You: 23.900 €

e-C3 113 CV Max: 28.400 €.

Tutti i prezzi elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

PREZZI CITROEN CON LA NUOVA OFFERTA DI MAGGIO 2024

L’offerta Citroen valida fino al 31 maggio 2024 prevede l’acquisto con finanziamento agevolato o leasing e corposi sconti fino a 5.000 euro per la C3 vecchio modello, la C3 Aircross e l’e-C3, in quest’ultimo caso anche grazie agli incentivi statali. Ecco qualche esempio:

Nuova C3 PureTech 100 S&S You

Listino: 14.990 €

Sconto: 0 €

Anticipo: 4.757 €

35 rate mensili da 99 €

TAN (fisso) 6,99%, TAEG 9,38%.

Rata Finale: 9.386 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

C3 PureTech 83 S&S You

Listino: 18.350 €

Sconto: 4.400 €

Prezzo in promozione: 13.950 €

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D Stock 90 oltre oneri finanziari: 13.450 €

Anticipo: 3.525 €

35 rate mensili da 69 €

TAN (fisso) 6,99%, TAEG 9,34%.

Rata Finale: 10.174 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

C3 Aircross PureTech 110 S&S You

Listino: 23.750 €

Sconto: 5.000 €

Prezzo in promozione: 18.750 €

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D Stock 90 oltre oneri finanziari: 18.250 €

Anticipo: 4.203 €

35 rate mensili da 99 €

TAN (fisso) 7,99%, TAEG 9,81%.

Rata Finale: 14.567 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

e-C3 113 CV You

Listino: 23.900 €

Sconto: 5.000 €

Prezzo in promozione: 18.900 €

Prezzo con leasing finanziario oltre oneri finanziari: 18.900 €

Anticipo: 6.300 €

35 rate mensili da 49 €

TAN (fisso) 3,3%, TAEG 4,94%.

Rata Finale: 12.267 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

QUANTO COSTERÀ LA CITROEN C3 CON I NUOVI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema può beneficiare degli incentivi solo l’elettrica Citroen e-C3.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Ciò permetterà di avere sconti anche sulle C3 termiche e sconti ancora più ricchi sulla Citroen C3 elettrica, che in qualche caso potrebbe arrivare a costare addirittura la metà o perfino meno della metà.