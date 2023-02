Auto1.com: business Auto usate vola, fatturato +37% nel 2022

Il gruppo Auto1 ha rafforzato la sua posizione come la più grande piattaforma di auto usate in Europa. Nonostante le difficoltà generali del mercato delle auto usate, ha aumentato il suo market share al 19% nel 2022. Ecco tutti i dati del bilancio 2022 di Auto1 Group, più conosciuta anche con il suo Brand Autohero.

AUTO1 GROUP: +37% FATTURATO NEL 2022

Auto1 Group è stata fondata nel 2012 ed è diventata la principale piattaforma digitale leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate. Tramite i suoi portali offre il modo più rapido e semplice per vendere la propria auto in oltre 30 paesi, afferma l’azienda. E funziona, a giudicare dai dati del bilancio 2022 ha generato un fatturato di 6,5 miliardi di euro. “Il 2022 è stato un anno forte e straordinario per noi”, ha dichiarato Christian Bertermann, CEO e co-fondatore di Auto1 Group. “Abbiamo celebrato il nostro decimo anniversario ad agosto e non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato nell’ultimo decennio. Siamo ancora all’inizio del nostro viaggio e sono entusiasta di continuare la nostra missione di trasformare il mercato delle Auto usate quest’anno e in futuro”.

AUTO USATE VENDUTE DA AUTOHERO NEL Q4 2022

Guardando nel dettaglio i dati delle performance aziendali del quarto trimestre 2022, Autohero ha migliorato il suo profitto lordo per unità (GPU) e i ricavi risultano in forte crescita rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente. Il numero di auto usate vendute tramite Autohero è cresciuto a 16.647 unità, mentre i ricavi sono aumentati a 265,0 milioni di euro. Il profitto lordo per unità di Autohero è triplicato a 1.254 euro. Nel segmento di mercato B2B sono state vendute 133.744 auto ai rivenditori partner con entrate di 1,2 miliardi di euro con un utile lordo di 90,0 milioni di euro.

DATI FINANZIARI E PROSPETTIVE 2023 DI AUTO1 GROUP

Allargando il focus su Auto1 Group, ha venduto 150.391 veicoli q4 2022, generando ricavi per 1,4 miliardi di euro e un utile lordo di 114,5 milioni di euro. Le prospettive finanziarie di Auto1 Group per l’intero anno per il 2023 sono:

Vendite totali a 625.000 – 690.000 (649.709 unità nel 2022)

Vendite B2B a 590.000 +/-5 % (585.545 unità nel 2022)

Vendite segmento Retail a 65.000 – 70.000 (64.164 unità nel 2022)

Utile lordo totale a 500 – 550 milioni di euro (488,2 milioni di euro nel 2022:)

EBITDA rettificato da 60 a 90 milioni di euro per l’intero anno (165,6

milioni di euro nel 2022) con l’obiettivo di raggiungere il pareggio nel q4 2023.