DPCM Draghi 6 marzo 2021: bozza e regole fino a Pasqua [PDF]

Arriva il nuovo DPCM 6 marzo 2021: ecco la bozza del testo PDF con le regole che resteranno in vigore fino a dopo Pasqua

Come aveva promesso il premier Draghi, il testo del nuovo DPCM 6 marzo 2021 con le nuove norme per contenere la pandemia da Covid-19 arriverà in anticipo rispetto all’entrata in vigore, tanto che la bozza del provvedimento, attendibile al 99%, ha già iniziato a circolare nella serata di venerdì 26 febbraio. Diciamo subito che per quanto riguarda gli spostamenti e la circolazione delle persone e dei veicoli non ci sono particolari novità, con la conferma delle tre fasce di rischio, rossa, arancione e gialla, più quella bianca che per il momento resta una chimera.

DPCM 6 MARZO 2021: LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI

Il nuovo DPCM sarà valido da sabato 6 marzo a martedì 6 aprile 2021 e comprenderà, quindi, anche i giorni di Pasqua e Pasquetta (per i quali, in base all’andamento dei contagi, il Governo potrebbe riservare un’attenzione particolare, come è avvenuto in occasione delle festività natalizie). Tra le misure previste, resta il divieto di spostamento tra le regioni, fino al 27 marzo, se non per motivi di necessità, lavoro o salute, oppure per tornare al proprio domicilio, residenza o abitazione (incluse le seconde case). Oltre alle restrizioni delle varie fasce che ormai conosciamo benissimo:

Zona rossa: divieto di spostamento anche all’interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, necessità e salute, per svolgere attività motoria/sportiva o per usufruire di attività non sospese. Cancellata la deroga che consentiva, dalle 5 alle 22 e per una sola volta al giorno di recarsi verso un’altra abitazione privata all’interno del proprio comune.

Zona arancione: divieto di spostamento verso un altro comune se non per ragioni di lavoro, necessità e salute. Ammessa la deroga, per chi abita nei comuni fino a 5.000 abitanti, di spostarsi verso un’altra abitazione privata entro 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia

Zona gialla: divieto di spostamento verso un’altra regione o provincia autonoma se non per ragioni di lavoro, necessità e salute. È ammessa la stessa deroga sui Comuni fino a 5.000 abitanti prevista nelle zone arancioni.

Si rammenta che in tutte le zone resta valido il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo. E che sono comunque consentiti, a prescindere dalla zona e dall’orario, gli spostamenti per tornare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Qualsiasi spostamento in deroga alle restrizioni dev’essere motivato mediante autocertificazione.

DPCM 6 MARZO 2021: LE REGIONI IN ZONA ROSSA, ARANCIONE E GIALLA

In base al monitoraggio settimanale della pandemia in Italia, da lunedì 1° marzo 2021 alcune regioni e province autonome italiane cambiano ‘colore’. Ecco la suddivisione in fasce:

Zona rossa: Basilicata e Molise;

Zona arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria;

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e Veneto.

Nessuna regione in zona bianca.

Ricordiamo che in presenza di focolai di contagio alcune città o province possono finire in zona rossa o arancione ‘scuro’ (ossia con regole da zona arancione ma con maggiori limitazioni) anche se fanno parte di regioni o province autonome collocate in una fascia di rischio più moderata.

DPCM 6 MARZO 2021: PRINCIPALI NOVITÀ

Ricordate tutte le regole sugli spostamenti, riepiloghiamo brevemente quali saranno le principali novità del DPCM 6 marzo 2021.

– Riapertura di cinema, teatri e sale concerto dal 27 marzo, ma solo in zona gialla. E nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza (posti a sedere, preassegnati e distanziati);

– Chiusura di barbieri e parrucchieri in zona rossa;

– Accesso nei musei anche nel fine settimana e nei festivi, sempre dal 27 marzo, solo in zona gialla e previa prenotazione obbligatoria;

– Nelle scuole superiori la didattica è in presenza almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Ricordiamo che il DPCM 6 marzo 2021 è coordinato con le norme del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021.