RC auto obbligatoria per i monopattini: il decreto a marzo 2024?

Il 16 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha sostituito la precedente direttiva sulla RC auto obbligatoria. Il d.lgs., a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), apporta alcune modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme UE, prevedendo tra le altre cose la prossima emanazione di un decreto attuativo interministeriale che farà scattare l’obbligo specifico di assicurazione per i ‘veicoli elettrici leggeri’, categoria che molto probabilmente includerà i monopattini elettrici.

RC AUTO ESTESA AI VEICOLI FERMI IN AREE PRIVATE

Più in generale, il decreto legislativo del Mimit interviene sul perimetro dell’obbligo assicurativo, stabilendo che è l’uso del veicolo a imporlo, indipendentemente dal terreno su cui avviene (anche se in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni) o dal fatto che sia fermo o in movimento. Ne consegue l’estensione dell’obbligo anche ai veicoli tenuti fermi in aree private, fissando un principio già pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21983/2021. Il d.lgs. dispone inoltre l’obbligo di RC auto ‘a prescindere dalle caratteristiche del veicolo’.

SOSPENSIONE RC AUTO DIVENTA OBBLIGATORIA SE RICHIESTA DAL CLIENTE

Sono tuttavia previste deroghe dall’obbligo assicurativo per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e per quelli ritirati dalla circolazione in quanto destinati alla rottamazione o sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro. Resta per fortuna la possibilità di sospendere l’assicurazione in caso di utilizzo stagionale del mezzo. Anzi, tale opzione viene rafforzata perché non più rimessa alla libera scelta dell’impresa assicuratrice, ma obbligatoria se richiesta dall’assicurato. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte ma non potrà avere una durata superiore a nove mesi nel corso di un anno.

Quindi, ricapitolando, l’obbligo di copertura assicurativa viene esteso ai veicoli a prescindere:

dal terreno su cui vengono utilizzati;

dal fatto che siano fermi o in movimento;

dalla loro circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni (per esempio negli aeroporti).

Sono tuttavia esclusi dall’obbligo:

i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto;

i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro);

i veicoli che vengono sospesi temporaneamente dalla circolazione su richiesta dell’assicurato. Per ottenere la sospensione della copertura occorrerà richiederla formalmente alla compagnia assicurativa e lo stop sarà attivo solo dal momento della registrazione nell’apposita banca dati del Mimit.

Ci saranno infine norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.

RC AUTO MONOPATTINI: COSA CAMBIA DA MARZO 2024?

E veniamo adesso alla RC auto obbligatoria per i monopattini. Il d.lgs., considerando che su questo argomento la nuova direttiva UE lasciava ampio spazio di manovra ai singoli Stati, ha deciso di introdurre un obbligo specifico di assicurazione per i cosiddetti ‘veicoli elettrici leggeri’.

In particolare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo del Mimit (che avverrà 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sarà emanato un decreto attuativo interministeriale di concerto con il MIT e il Viminale, che dovrà individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all’obbligo di copertura assicurativa. Praticamente scontato che tra questi ci saranno i monopattini elettrici, anticipando quanto previsto dalla riforma del Codice della Strada attualmente in discussione in Parlamento, e forse anche le microcar elettriche. Quasi certamente, invece, saranno escluse le bici a pedalata assistita.

Volendo determinare meglio le tempistiche, considerando che il decreto legislativo sarà pubblicato in G.U. a metà dicembre 2023 ed entrerà in vigore dopo 15 giorni, i 90 giorni necessari per emanare il decreto interministeriale scadranno all’incirca a fine marzo 2024. Entro questa data dovremmo pertanto avere l’ufficialità dell’obbligo dell’assicurazione per i monopattini.

Nel d.lgs. si precisa comunque che l’obbligo di copertura assicurativa sarà considerato adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (polizze ‘Corporate’) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

ALTRE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA UE SULLA RC AUTO

Altri punti cardine della nuova direttiva UE in materia di RC auto, sempre compresi nel d.lgs. sono la protezione in tutta l’Unione delle persone lese anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (e non più nel solo nel caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri, il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio, la disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi (qui l’Italia si era già portata avanti con il servizio Preventivass) e la disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.