RC auto: nuovo preventivatore IVASS al via il 30 aprile 2021

Novità per la RC auto: il nuovo preventivatore IVASS sarà pienamente operativo dal 30 aprile 2021, insieme all'adozione del modello elettronico

Presto sarà molto più semplice confrontare i prezzi RC auto: il nuovo preventivatore IVASS sarà pienamente operativo dal 30 aprile 2021. Lo ha annunciato il consigliere dell’Istituto di vigilanza, Riccardo Cesari, nel corso di un’audizione in commissione Finanze della Camera dei Deputati in merito al progetto di legge che reca disposizioni sulla trasparenza dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e sul contrasto dell’evasione dell’obbligo assicurativo.

IL NUOVO PREVENTIVATORE IVASS SARÀ GRATUITO

“È ormai prossima la data di entrata in operatività del nuovo preventivatore”, ha confermato Cesari, ”cui l’IVASS sta da tempo lavorando in collaborazione con il MISE. Con il nuovo sistema sarà offerto un servizio online gratuito e imparziale di comparazione dei preventivi RC auto che raccoglierà e metterà a confronto le offerte di tutte le compagnie assicurative, in modo trasparente e nell’interesse esclusivo dei consumatori”. I lavori per la realizzazione del progetto di completo rifacimento del servizio di preventivazione online (qui la versione attuale) sono iniziati dal settembre del 2018, allo scopo di adeguare il software, l’architettura tecnologica, le banche dati in uso e la capacità infrastrutturale.

CONTRATTO BASE RC AUTO, MODELLO ELETTRONICO E PREVENTIVATORE

Il progetto del nuovo preventivatore IVASS è partito dunque da due anni e mezzo e ha subito un’accelerazione dopo l’avvenuta definizione del regolamento de contratto base RC auto e del relativo modello elettronico, necessario per garantire l’uniformità e la confrontabilità delle offerte delle compagnie. Il modello elettronico costituisce infatti lo standard informativo comune su cui dovrà d’ora in poi basarsi l’offerta delle imprese di assicurazione mediante i propri siti internet e il nuovo preventivatore. Nel modello predisposto dal MISE le imprese indicheranno ai consumatori un unico prezzo complessivo annuo per il contratto base RC auto, evidenziando separatamente le singole voci di costo.

IL PREVENTIVATORE IVASS PER LA TRASPARENZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA E CONTRO LE FRODI

“A breve”, ha proseguito il consigliere IVASS, “sarà avviata la pubblica consultazione del relativo testo regolamentare che disciplinerà, per imprese e intermediari, l’uso del nuovo sistema di comparazione online tra le compagnie di assicurazione operanti in Italia nel ramo RCA. Si tratta dell’ultimo tassello ancora mancante per il completamento del sistema”. Cesari crede che il nuovo preventivatore pubblico contribuirà efficacemente alla trasparenza dell’offerta assicurativa, alla concorrenza tra le compagnie, alla mobilità della clientela, alla ulteriore riduzione dei prezzi e, non ultimi per importanza, all’educazione assicurativa dei consumatori italiani e alla contrazione delle frodi assicurative.