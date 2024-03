Il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la RC auto obbligatoria, è entrato in vigore a fine dicembre scorso apportando alcune modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme UE, prevedendo tra le altre cose la prossima emanazione di un decreto attuativo interministeriale che farà scattare l’obbligo specifico di assicurazione per i ‘veicoli elettrici leggeri’, categoria che molto probabilmente includerà i monopattini elettrici. Ma quando sarà obbligatoria l’assicurazione del monopattino elettrico? I tempi potrebbero non essere così maturi.

RC AUTO: IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO SECONDO IL NUOVO D.LGS 184/2023

Più in generale, il decreto legislativo 184/2023 è intervenuto sul perimetro dell’obbligo assicurativo, stabilendo che è l’uso del veicolo a imporlo, indipendentemente dal terreno su cui avviene (anche se in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni), dal fatto che sia fermo o in movimento e a prescindere dalle caratteristiche del veicolo stesso (sono tuttavia previste diverse deroghe). Ha poi specificato che l’obbligo assicurativo spetta esclusivamente per i veicoli aventi le seguenti caratteristiche:

qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h , un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h ;

azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a , un peso netto massimo superiore a e una velocità di progetto massima superiore a ; qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, a prescindere che sia a esso agganciato o meno;

i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs 184/2023 (28 dicembre 2023).

L’obbligo vale solo quando tali veicoli e rimorchi sono utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzo di trasporto al momento dell’incidente.

L’obbligo non sussiste invece per le sedie a rotelle destinate esclusivamente a essere utilizzate da persone con disabilità fisiche.

RC AUTO OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI? LE COSE DA SAPERE

Una successiva circolare interpretativa del Viminale, pubblicata lo scorso 8 febbraio, ha precisato che i monopattini elettrici, così come le e-bike, NON rientrano nella definizione di ‘veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica’, per il quale vige l’obbligo assicurativo, in quanto nel caso dei monopattini la propulsione del motore elettrico è prevalente ma non esclusiva, potendo gli stessi essere azionati dalla forza muscolare.

I monopattini elettrici potrebbero invece rientrare nella nuova definizione di ‘veicoli elettrici leggeri‘, anch’essi soggetti a obbligo assicurativo, la cui individuazione è però demandata a un apposito decreto interministeriale non ancora pubblicato.

Come abbiamo visto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 184/2023 bisognerà emanare un decreto attuativo interministeriale, di concerto tra MIMIT, MIT e Viminale, che dovrà individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all’obbligo di copertura assicurativa. È molto probabile, ma non ancora sicuro al 100%, che tra questi ci saranno i monopattini elettrici, anticipando quanto previsto dalla riforma del Codice della Strada attualmente in discussione in Parlamento, e forse anche le microcar elettriche.

QUANDO SARÀ OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI?

Ma qualora venisse confermata, quando sarà obbligatoria l’assicurazione dei monopattini elettrici? Considerato che il decreto legislativo è entrato in vigore il 28 dicembre 2023, i 90 giorni necessari per emanare il decreto interministeriale scadranno all’incirca a fine marzo 2024. Entro questa data, ormai prossima, potremmo dunque avere l’ufficialità dell’obbligo dell’assicurazione per i monopattini. Sottolineiamo tuttavia che il termine di 90 giorni non è sempre perentorio, anzi non lo è quasi mai. Non ci meraviglieremmo, quindi, se il decreto vedesse la luce ad aprile o perfino più tardi.

E anche dopo che uscirà il decreto ministeriale con la definizione dei ‘veicoli elettrici leggeri’ l’obbligo assicurativo non sarà immediato, perché occorrerà predisporre tutte le modalità operative (p.es. la creazione di un registro per i monopattini simile al PRA delle auto) e le stesse compagnie assicurative dovranno adeguarsi creando polizze ad hoc per questa tipologia di veicoli. Insomma, di cose da fare ce ne saranno tante e secondo noi l’assicurazione per i monopattini elettrici diventerà effettivamente obbligatoria non prima di 6 mesi dalla pubblicazione di questo articolo. E siamo ottimisti. Continueremo comunque a monitorare la situazione e a pubblicare tutti gli aggiornamenti del caso.