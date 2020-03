Guidare in Croazia: limiti, norme e consigli per evitare multe

Per il codice stradale croato i minori di 24 anni non possono bere neppure un cicchetto: ecco limiti, norme e consigli per guidare in Croazia

Dopo avere attraversato l’Europa continentale fin quasi ai suoi confini (Qui scopri come guidare in Danimarca), il nostro viaggio alla scoperta delle norme stradali dei Paesi stranieri fa tappa nella vicina Croazia. Quali sono limiti, norme e consigli utili per guidare in Croazia? La Repubblica della ex-Jugoslavia è una meta turistica molto battuta per le vacanze degli italiani, le splendide città costiere posseggono un forte appeal durante la stagione estiva e possono essere raggiunte facilmente dal nostro Paese. Se prevedete di guidare Croazia o di noleggiare un’auto durante il vostro soggiorno è certamente utile conoscere le norme basilari che regolano la circolazione in questo Stato e ridurre così il rischio di essere multati.

1.LIMITI DI VELOCITA’ IN CROAZIA

I limiti di velocità imposti dal codice stradale croato sono analoghi a quelli in vigore nel nostro Paese; nei centri urbani il limite è fissato in 50 km/h, salvo diversa indicazione in zone ad elevato traffico pedonale come nei pressi di scuole e ospedali. Lungo le strade extraurbane vige il limite di 90 km/h mentre sulle autostrade la velocità massima è di 130 km/h.

2.ALCOL AL VOLANTE IN CROAZIA

In Croazia il limite tollerato per i livelli di alcool nel sangue è di 0.5 g/litro, limite che si riduce a zero per i driver professionisti (camionisti, tassisti e autisti di bus e pullman per fare qualche esempio). Tolleranza zero anche per i guidatori con età inferiore a 24 anni. (Conosci tutti gli effetti dell’alcool alla guida? scoprili qui).

3.GUIDARE SOTTO EFFETTO DI DROGHE E FARMACI IN CROAZIA

È fatto divieto assoluto di guidare sotto l’effetto di qualsiasi sostanza stupefacente o farmaci con effetti psicotropi e narcotizzanti. Le pattuglie della Polizia possono richiedere test per rilevare l’assunzione di stupefacenti e in caso positivo è prevista la confisca del mezzo, il ritiro della patente e pesanti sanzioni economiche.

4.PAGARE LA MULTA SUBITO IN CROAZIA

Nelle zone costiere croate le sanzioni per le infrazioni al codice della strada sono piuttosto severe, le pattuglie di Polizia possono richiedere il pagamento delle multe in contanti al momento della contestazione dell’infrazione (Sai come si pagano le multe in Polonia? Scoprilo!). Eventualmente la multa può essere pagata entro 8 giorni presso gli sportelli bancari e postali, per gli stranieri è previsto l’eventuale ritiro del passaporto fino al saldo della sanzione.

4.ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA E USARE I SEGGIOLINI

In Croazia i bambini di età compresa tra 2 e 5 anni devono viaggiare sui sedili posteriori e assicurati a seggiolini adeguati al loro peso ed altezza. I minor di 2 anni possono viaggiare sul sedile anteriore su un seggiolino posto in posizione opposta al senso di marcia e con l’airbag passeggero disattivato. I minori di 12 anni non possono viaggiare sul sedile del passeggero anteriore.

5. ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA

Durante la stagione invernale, intesa dal 15 novembre al 15 aprile vigono in Croazia ordinanze neve analoghe a quelle italiane e quindi è obbligatoria la circolazione con gomme termiche contrassegnate dalla sigla M+S (Mud and Snow). A bordo è obbligatorio il triangolo (2 in caso di rimorchio), la cassetta del pronto soccorso, il giubbetto riflettente, le lampadine di ricambio e anche l’estintore per i veicoli commerciali. I fari anabbaglianti devono essere sempre accesi durante la stagione invernale.

6.VIAGGIARE CON ANIMALI AL SEGUITO IN CROAZIA

Per chi viaggia con animali da compagnia al seguito questi devono possedere il passaporto europeo e devono essere contrassegnati con un tatuaggio leggibile o essere dotati di microchip. In Croazia non è possibile introdurre cani di razze pericolose del tipo Bull Terrier non iscritte al registro dell’Ente Cinologico Internazionale