Abbandono animali: pene fino a 7 anni nel nuovo CdS

Il triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, oltre che eticamente discutibile, è anche pericoloso per la sicurezza stradale visto il rischio che gli animali lasciati soli vaghino su strade e autostrade, intralciando la circolazione dei veicoli. Non sono pochi infatti i casi di incidente, spesso con esito drammatico. causati dalla presenza di cani e gatti sulla carreggiata. Da tempo gli animalisti , le associazioni di settore e le forze di polizia chiedono un inasprimento delle pene per chi abbandona gli animali, e il nuovo Codice della Strada, attualmente in discussione in Commissione trasporti alla Camera, sembra finalmente rispondere a queste richieste prevedendo sanzioni molto più severe.

ABBANDONO ANIMALI: LE ATTUALI SANZIONI

Prima, però, ricordiamo che attualmente il Codice penale (art. 727) già punisce con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. L’abbandono si configura quando l’animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (qui spieghiamo cosa fare e chi chiamare in presenza di un animale abbandonato).

Si tratta comunque di una norma generica che riguarda l’abbandono tout court e non prevede specifiche disposizioni per prevenire il rischio di incidenti stradali procurati dagli animali lasciati soli.

Anche il Codice della Strada resta sul vago. Oltre alle note prescrizioni per il trasporto e la custodia degli animali a bordo dei veicoli contenute nell’art. 169, un altro articolo del CdS, il 160, si limita a disporre che nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Inoltre nelle ore notturne gli animali possono sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati, mentre fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata. La violazione di queste norme è punita con una multa tutto sommato modesta da 42 a 173 euro.

C’è poi l’articolo 175 comma 6 che vieta la circolazione di pedoni e animali nelle autostrade e strade extraurbane principali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. La violazione di questo comma è sanzionata con una multa perfino minore della precedente, da 26 a 102 euro.

ABBANDONO ANIMALI SU STRADA: IN FUTURO CARCERE FINO A 7 ANNI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Presto però le cose potrebbero cambiare radicalmente, a leggere le anticipazioni che giungono dalla Commissione trasporti della Camera, dove si stanno discutendo gli emendamenti al disegno di legge di parziale revisione del Codice della Strada. La Commissione ha infatti approvato uno specifico emendamento della Lega, all’insegna della ‘tolleranza zero’, che prevede sanzioni molto dure per chi abbandona gli animali domestici su strade pubbliche mettendo a rischio la sicurezza stradale. Queste le principali novità:

aumenta di un terzo della pena già prevista dall’art. 727 Cp per chi abbandona animali domestici (fino a 1 anno di carcere e ammenda da 1.000 a 10.000 euro) se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze ;

della pena già prevista dall’art. 727 Cp per chi abbandona animali domestici (fino a 1 anno di carcere e ammenda da 1.000 a 10.000 euro) ; se però l’abbandono dell’animale provoca un incidente stradale che causa la morte o le lesioni personali di una o più persone , si applicano le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi, da 1 anno a 3 anni per le lesioni gravissime e da 2 anni a 7 anni per l’omicidio stradale ;

, si applicano le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi, da 1 anno a 3 anni per le lesioni gravissime e ; vengono inoltre applicate le sanzioni accessorie che contemplano, a seconda della gravità dell’evento, la sospensione o la revoca della patente.

Ovviamente queste norme non sono ancora definitive. Tuttavia essendo state votate in Commissione trasporti su proposta di un partito di Governo come la Lega, ci sono ottime possibilità che superino il doppio passaggio parlamentare, che sarà decisivo per la definitiva approvazione.

COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

L’inasprimento di pene e sanzioni per chi abbandona gli animali mettendo a rischio la sicurezza stradale si inserisce perfettamente nel contesto del disegno di legge di riforma del Codice della Strada, che punta proprio a garantire maggiore sicurezza sulle strade e sanzioni più certe. Ad esempio, differentemente dalle norme attualmente in vigore, per chi maneggia impropriamente il cellulare alla guida è previsto l’aumento della sanzione pecuniaria, che passerà dalla fascia 165- 660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione. Clicca qui per tutte le proposte di modifica del Codice della Strada 2024.