SicurAUTO.it e Motorionline insieme per una realtà leader nel mondo automotive

SicurAUTO.it e Motorionline.com, due dei principali portali web del mondo automotive in Italia, insieme a SicurMOTO.it – blog motociclistico specializzato in sicurezza, manutenzione e abbigliamento tecnico moto – hanno firmato un accordo di collaborazione editoriale e commerciale per la creazione di un autorevole network che punterà a conquistare la leadership nazionale nel mondo automotive. Le due società, con alle spalle venti anni di esperienza nel settore auto, moto e motorsport, uniranno le proprie potenzialità editoriali e commerciali in modo da offrire ai propri lettori contenuti sempre più esclusivi, completi, tecnici e autorevoli.

SICURAUTO.IT E SICURMOTO.IT

SicurAUTO.it nasce nel 2000, è divenuto in due decenni la principale fonte nazionale di informazione sul tema della sicurezza, l’aftermarket auto (sia B2C che B2B), le assicurazioni, i consigli per l’acquisto (auto nuove e usate, noleggio, etc.), le normative e le info utili per gli automobilisti, fornendo un contributo fondamentale al suo pubblico e alle aziende automotive. I giornalisti di SicurAUTO.it sono rinomati per i loro approfondimenti, le inchieste, gli speciali video e gli scoop esclusivi nonché la creazione del primo report italiano dedicato alle auto elettriche e connesse, studio che pubblica tantissimi dati esclusivi grazie al contributo di partner nazionali ed internazionali. Dall’esperienza SicurAUTO.it è nato, oltre 10 anni fa, il blog SicurMOTO.it.

MOTORIONLINE.COM

Motorionline.com nasce nel 2005 e nel corso degli anni è divenuto un’autorità nel campo dell’informazione automobilistica, occupandosi delle ultime novità del mercato auto, moto e del motorsport. I giornalisti di Motorionline sono sempre presenti ai lanci dei brand più importanti del mercato, ai saloni e presso i circuiti delle gare più prestigiose, con servizi sempre tempestivi e accurati, prove su strada e interviste esclusive ai protagonisti del mondo dei motori.

DICHIARAZIONI

“La crescita di SicurAUTO.it negli ultimi anni è stata esponenziale, superando anche 2 milioni di visitatori mensili. Questo evidenzia come scrivere cose utili ed interessanti per i lettori premi sempre – ha dichiarato Claudio Cangialosi, direttore e CEO del SicurNetwork -. Anche SicurMOTO.it è cresciuto superando i 250k visitatori. La partnership con Motorionline.com ci permetterà di creare un progetto unico in Italia che abbraccia tutte le sfaccettature del mondo automotive. Le nostre strutture sono complementari e daranno ai clienti opportunità commerciali senza precedenti”.

Salvatore Manna, Founder di motorionline.com: “Insieme a SicurAUTO.it e SicurMOTO.it proporremo nuovi format e progetti editoriali cross network che aiuteranno i clienti a raggiungere i loro target, contando su un traffico complessivo di oltre 5 milioni di lettori mensili. Inoltre, con il nostro team commerciale interno, supporteremo SicurAUTO.it e SicurMOTO.it nella raccolta pubblicitaria presso i centri media delle case Auto e Moto.”

“Le sinergie tra Motorionline e il SicurNetwork ci permetteranno di offrire ai nostri affezionati lettori un ventaglio d’informazione ancora più ampio e variegato”, ha affermato Donato D’Ambrosi, Caporedattore di SicurAUTO.it e SicurMOTO.it. “Continueremo a lavorare con la passione che ci contraddistingue e l’autorevolezza che ci riconosce il pubblico del web, contribuendo a far crescere un progetto editoriale nuovo e ricco di sfide interessanti. Con oggi inizia per noi un nuovo percorso e anche per questo lanciamo i nuovi loghi, più moderni e accattivanti”.

“Unire Motorionline a realtà come SicurAUTO.it e SicurMOTO.it ci permetterà di conseguire un ulteriore balzo in avanti nel mondo dell’informazione automobilistica – ha dichiarato Lorenzo V. E. Bellini, direttore responsabile di Motorionline.com -. Unendo alla nostra pervasività e completezza anche un livello di esperienza e competenza che non hanno eguali all’interno del mondo automotive”.