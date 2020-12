Buon Sicur2021: bilancio e notizie più lette del 2020

Brindiamo al 2021 augurandovi un Sicuro Anno, migliore per tutti e sempre ricco di novità con SicurAUTO.it

Il 2020 è quasi al termine e come ogni anno la Redazione di SicurAUTO.it festeggia con voi affezionati lettori i traguardi del 2020. Quest’anno è stato tutto molto diverso anche per noi, perciò anche i nostri Auguri saranno diversi dal solito, ricordando le difficoltà (ma anche i successi) dell’anno che sta per finire.

BUON SICUR2021: CI RIVEDIAMO IL 4 GENNAIO

Vogliamo fare un bilancio di come sono stati gli ultimi 12 mesi (virtualmente) al vostro fianco, mesi che hanno ci hanno visti trattare sempre di più le notizie di attualità. Abbiamo osservato e commentato da vicino le difficoltà della popolazione alle prese con smart working, restrizioni e autocertificazioni. Lo abbiamo fatto nonostante il mondo dei motori e della pubblicità abbiano tirato il freno a mano. Il 2020 per SicurAUTO.it è stato un anno in cui più che mai abbiamo tratto forza dalla volontà di fare chiarezza, in un periodo storico in cui la confusione su spostamenti, limitazioni, sanificazione, revisioni auto, DPCM e tanto altro è stata sempre in agguato. Ma noi abbiamo sempre continuato il lavoro che ci piace fare di più: dare risposte chiare e l’abbiamo fatto con tante utili guide, ma dedicandoci anche a tante inchieste e approfondimenti (vedi la manutenzione Supercar, le vendite di seggiolini Antiabbandono, cosa cambia tra sanificazione, disinfezione e igienizzazione e tanto altro che troverete nei link qui sotto).

1o MILIONI DI AUGURI, UN RECORD

Nonostante molte difficoltà legate soprattutto a smart working e cassa integrazione delle aziende, che non hanno agevolato i contatti con Uffici Stampa e persone da intervistare, ci avete seguito in tantissimi anche quest’anno. Per noi è stato l’anno dei record, oltre 10 milioni di lettori, e la nostra crescita è costante mese dopo mese. Così facendo abbiamo contribuito, grazie al nostro milione di lettore mensili, al record registrato da Gazzetta Motori, network in testa alla classifica dei verticali di motori di cui siamo parte ormai da due anni (insieme a SicurMOTO.it). Questa è sicuramente una bellissima ricompensa che ripaga il costante miglioramento del sito, sempre più ricco di contenuti di qualità.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DEL 2020

Allora abbiamo deciso di raccogliere qui sotto i 20 articoli più letti dai nostri lettori nel 2020, iniziando dalla posizione numero 20 per arrivare all’articolo più letto che ha fatto registrare oltre 370.000 visualizzazioni. Ricordatevi di brindate responsabilmente con amici e familiari (pochi…) e di pensate anche alla sicurezza dei vostri cari se vi sposterete in auto. Allacciate la cintura di sicurezza e usate correttamente il seggiolino per i vostri bimbi. Ci vediamo tra un anno, Sicuro 2021! 🙂

20) Manutenzione Ferrari: ecco i costi ufficiali dei tagliandi

Ecco quanto costa la manutenzione Ferrari F430 e Ferrari 458 Italia: i prezzi dei tagliandi ufficiali Ferrari nei primi 6 anni e tante curiosità nell’indagine di SicurAUTO.it

19) 4 motivi per cui la frizione auto diventa rumorosa e vibra

Quando la frizione auto fa rumore e vibra si pensa subito al peggio: ecco le cause più diffuse che non sempre dipendono dalle cattive abitudini di guida

18) Car Wrapping: quanto costa, svantaggi e multe

Quanto costa il Car Wrapping, i vantaggi, gli svantaggi e le cose da sapere sulla pratica di rivestire la carrozzeria dell’auto per proteggerla o cambiare colore

17) Si possono trasportare passeggeri con il foglio rosa?

Un quesito che ricorre spesso: si possono trasportare passeggeri con il foglio rosa? Proviamo a rispondere aiutandoci con il Codice della Strada

16) Gomme comprate online dal cliente: montarle in officina sarà più difficile

Montare le gomme comprate online è un’abitudine che potrebbe sparire: ecco cosa deve sapere chi porta in officina gli pneumatici acquistati su internet

15) Quanto costa verniciare un’auto?

La spesa per verniciare un’auto spesso è una sorpresa inaspettata. Ecco quanto costa riverniciare un’auto da riparare in base al colore

14) 4 motivi per cui il climatizzatore in auto non funziona più

In estate è facile capire se il climatizzatore auto non funziona ma le cause di un guasto possono essere varie e insidiose: ecco le dritte degli esperti

13) Come fare il passaggio di proprietà auto in Comune

Scopriamo come fare il passaggio di proprietà auto in Comune risparmiando sui costi per l’autentica della firma del venditore

12) Seggiolini auto e trasporto bambini: guida completa

Scopri come trasportare in tutta sicurezza il tuo bambino e come scegliere i seggiolini auto adatti a lui. Leggi le Comparative e i Test dei seggiolini

11) Coronavirus: uffici della Motorizzazione Civile chiusi o con limitazioni

Per effetto delle misure a contrasto del Coronavirus gli uffici della Motorizzazione Civile sono chiusi o aperti con limitazioni. Ecco cosa c’è da sapere

10) Revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze al 2021

Aggiornamento sulla revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze fino al 2021 per i veicoli non ancora sottoposti a verifica

9) Filtro antiparticolato: cosa fare se si accende la spia

Spesso fonte di malintesi pericolosi per la salute della propria vettura, vediamo cosa fare quando si accende la spia del filtro antiparticolato

8) Sharing monopattini elettrici a Roma: come funziona e costi

Arriva lo sharing dei monopattini elettrici a Roma: come funziona il servizio e quali sono i costi per noleggiare i veicoli in condivisione

7) Codici Ateco officine e manutenzione auto: chi resta aperto dal 6 novembre?

Dopo la chiusura delle attività non necessarie, con il relativo codice Ateco scopriamo se le officine per la manutenzione e riparazione auto possono restare aperte

6) Coronavirus, sanificare l’auto con Ozono funziona o è una truffa?

Sanificare l’auto con Ozono e igienizzare l’abitacolo dal rischio Coronavirus: cosa abbiamo scoperto ad oggi sull’efficacia dell’Ozono per la sanificazione

5) Autocertificazione Natale e Capodanno: il modulo di DICEMBRE

Emergenza Coronavirus: il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti, da scaricare e stampare, valido dal 4 dicembre 2020 per Natale e Capodanno

4) Diagnosi auto con blocco: cosa cambia dal 1° settembre 2020

Dal 1° settembre 2020 nuovo regolamento sulle omologazioni con alcune novità sulla diagnosi auto con blocco: ecco cosa prevede il regolamento UE 2018/858

3) Officine, carrozzerie e gommisti: chi può restare aperto dal 6 novembre?

Dopo l’entrata in vigore del DPCM che ha chiuso molte attività in Italia, tanti si stanno chiedendo se officine, carrozzerie e gommisti possono restare aperti. Ecco la risposta

2) Coronavirus: revisione auto nel 2020, ultime scadenze e proroghe

Ecco come sarà gestita la revisione auto nel 2020 a causa del Coronavirus e come funzionerà lo slittamento delle scadenze

1) Coronavirus: quante persone possono viaggiare in auto?

Le grandi domande ai tempi del Coronavirus: quante persone possono viaggiare in un’auto dal 3 giugno 2020, dopo l’apertura tra le regioni?