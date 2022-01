Mercedes EQS 2022: perché delude nel crash test dell’alce

La Mercedes EQS va peggio della Classe S ICE nonostante gli aiuti elettronici: ecco cosa cambia e perché nel test dell’alce

La Mercedes EQS nel test dell’alce è tecnologica, elegante, confortevole, ma risente di tutto il peso di una berlina elettrica lunga oltre 5 metri. Di fronte a una sterzata improvvisa per evitare un ostacolo con la Mercedes EQS, neppure le ruote posteriori sterzanti (che sono optional) possono fare molto per compensare l’ago della bilancia. Il video del test dell’alce con la Mercedes EQS qui sotto è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco cosa cambia tra la Mercedes Classe E (ICE) e l’equivalente EQS (elettrica).

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. Nei test il collaudatore al volante dell’auto guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando, ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria), entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Dopo il test dell’alce, la Mercedes EQS è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni, ma con una modalità diversa da questo test in poi. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove sulla Mercedes EQS nel video qui sotto.

MERCEDES EQS: COME VA NEL TEST DELL’ALCE O MOOSE TEST

“La Classe S (ICE) sorprende per come cambia traiettoria con sorprendente facilità”, commenta il magazine nella prova su strada della Mercedes EQS. “La Mercedes EQS non può nascondere la sua inerzia: è meno prevedibile e immediata nella risposta e trasmette sensazioni meno precise nelle curve”. La valutazione dei pesi è inesorabile: tra la Classe S ICE e la EQS 580 ci sono 490 kg di differenza. Il peso è risultato il principale fattore per cui, nonostante le ruote posteriori sterzanti (fino a 10°), la Mercedes EQS completa la prova a 72 km/h. Nel confronto la Mercedes Classe S ICE (senza neppure le ruote posteriori sterzanti) ha fatto meglio, 74 km/h. Il test dell’alce della Mercedes EQS confrontato con l’equivalente ICE è avvenuto con impostazione “Comfort” delle sospensioni adattive e “Normal” per il recupero di energia in frenata. I colleghi spagnoli affermano però di non aver riscontrato differenze evidenti guidando in modalità “Sport”.

MERCEDES EQS: NUOVO TEST DI SLALOM

A differenza delle prove precedenti, il magazine ha adottato un nuovo test di slalom cronometrato in cui oltre a valutare l’agilità dell’auto, viene dato un tempo alla prova. L’auto parte da fermo, affronta tutti i coni, poi fa un’inversione a U per ripassare attraverso i coni. Il cronometro si ferma quando l’auto supera la linea di partenza. Il tempo impiegato dalla Mercedes EQS è stato 20 secondi.