Ztl Quadrilatero della Moda a Milano: apertura, mappa e deroghe

Manca ormai pochissimo all’apertura della Ztl Quadrilatero della Moda a Milano: l’Amministrazione comunale ha annunciato che la nuova zona a traffico limitato (mappa in basso) ha ottenuto l’approvazione ministeriale e sarà attivata a metà maggio 2025, con i primi due mesi che saranno ‘sperimentali’ per permettere ai cittadini di abituarsi alla novità. Significa che la Ztl sarà funzionante ma le telecamere non sanzioneranno le auto, tuttavia gli agenti della Polizia locale potranno multare i trasgressori colti in flagrante.

MILANO: MAPPA DELLA ZTL QUADRILATERO DELLA MODA

La creazione di una nuova zona a traffico limitato nel ‘centro-centro’ di Milano era stata preannunciata diversi mesi fa e adesso è giunta l’ora di attivarla. La Ztl nel Quadrilatero della Moda, in vigore da metà maggio 2025, rappresenta un’innovazione importante perché punta a togliere il traffico privato nella parte più centrale e lussuosa di Milano. La Ztl sarà attiva tutti i giorni 24 ore su 24, negli isolati delimitati dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca. Strade a loro volta confinanti con la vicina Ztl di corso Europa e con l’area pedonale compresa tra piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Fedele. La seguente mappa (da Corriere.it) aiuta a individuare meglio l’estensione della nuova Ztl Quadrilatero della Moda a Milano:

ZTL QUADRILATERO DELLA MODA: PERMESSI E DEROGHE

Il divieto di accesso nella Ztl riguarderà tutti i mezzi, prevedendo comunque alcune deroghe. Residenti e domiciliati muniti di autorizzazione alla sosta nelle strisce blu, proprietari di box o posti auto nella zona a traffico limitato, nonché coloro che hanno prenotato un posto nelle autorimesse presenti, potranno entrare nella Ztl.

Altre deroghe riguarderanno moto e ciclomotori (solo nel primo anno), i mezzi di servizio delle imprese che si occupano di manutenzioni, i veicoli di artigiani e impiantisti che prestano occasionalmente servizio (a cui sono concessi 50 ingressi all’anno) e i mezzi di enti che offrono prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza socio sanitaria. Previste deroghe anche per i veicoli destinati al supporto delle manifestazioni legate alla moda a cui si aggiungono le auto degli ospiti diretti negli hotel, i taxi e gli Ncc, oltre alle vetture a supporto dell’attività di car-valet.

Potranno usufruire di un permesso di ingresso pure i veicoli destinati al trasporto merci, dalle 20 alla 1 e dalle 9 alle 11, e per i prodotti alimentari deperibili anche dalle 16 alle 18, tutti i giorni per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico.

ZTL QUADRILATERO DELLA MODA MILANO: LA QUESTIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI

Il Comune di Milano avrebbe voluto inserire anche una ‘tolleranza’ di 15 minuti per permettere ai veicoli che non usufruiscono di deroghe di transitare nella Ztl al solo scopo di lasciare l’auto nei parcheggi privati della zona, ma il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stoppato l’iniziativa. La soluzione alternativa che molto probabilmente verrà adottata (ma ancora da confermare) sarà quella di consentire comunque l’ingresso a chi ha prenotato un posto nelle autorimesse, impostando le telecamere in modo che disattivino il meccanismo che dà origine alla multa quando la vettura entra in un garage.

I due mesi di sperimentazione serviranno anche a perfezionare questo meccanismo, oltre a effettuare i test per la verifica del corretto funzionamento della rilevazione automatica delle infrazioni. Come detto, niente multe a distanza nei primi due mesi, ma chi verrà beccato dagli agenti all’interno della Ztl senza averne i requisiti sarà regolarmente sanzionato.