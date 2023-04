USA: nuove norme sulle emissioni auto dal 2027

L’amministrazione Biden sta per varare le norme sulle emissioni inquinanti delle auto più severe di sempre negli USA, anche se non è previsto, come nell’UE, il bando completo delle vetture endotermiche. Le nuove norme su automobili e veicoli commerciali leggeri, annunciate mercoledì 12 aprile a Detroit, riguardano le emissioni di anidride carbonica, ossido di azoto e altre sostanze inquinanti dei modelli prodotti tra il 2027 e il 2032.

Aggiornamento del 12 aprile 2023 dopo l’annuncio da parte dell’EPA dei nuovi limiti di inquinamento automobilistico negli USA.

EMISSIONI AUTO NEGLI USA: -56% DI CO2 ENTRO IL 2032

L’EPA (Environmental Protection Agency, l’agenzia americana per la protezione dell’ambiente) ha dunque annunciato tagli radicali alle emissioni di auto e camion leggeri nuovi fino al 2032. In particolare le norme prevedono, a partire dal 2027, un taglio medio annuo dell’inquinamento del 13% e una complessiva riduzione del 56% di emissioni rispetto al 2026. Secondo l’EPA, per raggiungere tali standard, 2/3 dei veicoli venduti nel prossimo decennio dovrà essere elettrico. Un salto niente affatto scontato, considerando che nel 2022 solo il 5,8% delle auto vendute negli USA era a batteria. La proposta dell’EPA, che include severi limiti anche per le emissioni dei veicoli pesanti, per diventare definitiva dovrà avere l’ok del Congresso. E lo dovrà avere entro l’inizio del 2024 per evitare repentini cambi di rotta nell’ipotesi di un avvicendamento alla Casa Bianca.

L’EPA ha calcolato che le nuove regole per il periodo 2027-2032 ridurranno di quasi 10 miliardi di tonnellate le emissioni di CO2 fino al 2055, ossia più del doppio delle emissioni totali degli Stati Uniti lo scorso anno. I benefici economici sono invece valutati in un range da 850 miliardi a 1,6 trilioni di dollari. Adeguarsi ai nuovi standard costerà alle case automobilistiche circa 1.200 dollari a vettura, ma gli automobilisti risparmieranno più di 9.000 dollari in 8 anni sui costi di carburante, manutenzione e riparazione.

Leggi il comunicato ufficiale di EPA (in inglese) sui nuovi limiti alle emissioni inquinanti dei veicoli.

INQUINAMENTO USA: TANTO DA FARE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PARIGI

Il piano di Biden fa parte di una strategia ad ampio respiro per contrastare il riscaldamento globale sfruttando l’Inflation Reduction Act promulgato nel 2022, che prevede un investimento record di 391 miliardi di dollari per il clima e l’energia pulita. D’altra parte i limiti all’inquinamento dei trasporti sono fondamentali per rispettare gli obiettivi sottoscritti dagli USA all’Accordo di Parigi sul clima di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2005 entro la fine di questo decennio. Nonché per soddisfare l’ambizione di Biden di avere entro il 2030 almeno la metà delle vendite di auto nuove limitata a soli modelli elettrici.

EMISSIONI USA: I VEICOLI A COMBUSTIONE RESTANO MA CON SEVERI LIMITI

“L’innovazione tecnologica avanza rapidamente, ma l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale sono problemi urgenti che richiedono azioni concrete e immediate”, ha detto Gina McCarthy, responsabile della politica climatica dell’amministrazione Biden, a proposito delle norme sulle emissioni annunciate mercoledì. Ovviamente le auto elettriche vengono considerate un elemento chiave per soddisfare i requisiti, tuttavia l’EPA non ha ritenuto opportuno imporre questa tecnologia, limitandosi a ridurre drasticamente le emissioni dei veicoli tradizionali. “Nella prossima decade saranno venduti ancora tanti veicoli a combustione e vogliamo assicurarci che siano il più possibile puliti”, ha detto Paul Billings, vicepresidente nazionale dell’American Lung Association per le politiche pubbliche. Solo la California ha già deciso per il bando delle endotermiche dal 2035.

CASE AUTOMOBILISTICHE USA: LA DIFFUSIONE DELLE AUTO ELETTRICHE NON DIPENDE SOLO DA NOI

In un recente incontro con i funzionari della Casa Bianca i rappresentanti delle case automobilistiche statunitensi hanno comunque avvertito che la diffusione dei veicoli elettrici e la riduzione delle emissioni dipendono da fattori che non sempre sono sotto il loro controllo, come gli investimenti nell’infrastruttura di ricarica e la disponibilità di materiali critici, ad esempio il litio. “Siamo di fronte a un enorme cambiamento di politiche industriali USA vecchie di cent’anni”, si legge in un comunicato dell’Alliance for Automotive Innovation, “e le norme devono basarsi su una valutazione chiara della disponibilità del mercato”.