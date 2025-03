Traforo Monte Bianco 2025: le interruzioni fino ad Agosto

Dal 1965 il Traforo del Monte Bianco collega l’Italia e la Francia tra le città di Courmayeur, in Valle d’Aosta, e Chamonix, nell’Alta Savoia. All’epoca dell’inaugurazione i suoi 11,6 km gli permisero di diventare la galleria stradale più lunga al mondo, mentre oggi è ‘solo’ al decimo posto, superata anche dal tunnel del San Gottardo e da quello del Frejus, aperti entrambi nel 1980. Dato che giornalmente ci transitano in media circa 5.000 veicoli, con punte ovviamente più alte nei mesi estivi e durante le vacanze invernali, scopriamo le tariffe del Traforo del Monte Bianco aggiornate al 2025 e tutte le notizie sulle interruzioni fino ad Agosto.

Aggiornamento del 7 marzo 2025 con il calendario da marzo ad agosto delle interruzioni e dei sensi unici alternati che precederanno la chiusura totale per 15 settimane da settembre a dicembre.

TRAFORO MONTE BIANCO: TARIFFE 2025

Il transito della galleria del Monte Bianco non è gratuito ma è soggetto al pagamento di un pedaggio, che viene calcolato in base alla classificazione dei veicoli. Sono previste diverse forme di pedaggio (corsa semplice, andata e ritorno, abbonamento, a forfait) con tariffe regolate da un accordo internazionale tra Italia e Francia, stabilite e revisionate al 1° gennaio di ogni anno dalla commissione intergovernativa. Curiosamente l’importo nei due Paesi non è lo stesso: le tariffe del Traforo del Monte Bianco sono leggermente più basse in Francia perché nella nazione d’Oltralpe l’IVA è al 20%, mentre da noi è al 22%.

Ecco le tariffe in vigore sul versante italiano del tunnel del Monte Bianco in vigore dal 1° gennaio 2025 (tra parentesi le tariffe francesi). Prima però un ripassino su come si guida in galleria.

Classe 5 – moto, moto con sidecar, moto con rimorchio:

Corsa semplice: 36,90 euro (36,30)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 46,30 euro (45,60)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 115,80 euro (113,90)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 162,10 euro (159,50)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 278,20 euro (273,70).

Classe 1 – veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all’asse anteriore, sia inferiore a 1,30 metri e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 metri (rientrano le automobili, anche con piccoli rimorchi):

Corsa semplice: 55,80 euro (54,80)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 69,60 euro (68,40)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 173,90 euro (171,10)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 243,50 euro (239,50)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 278,20 euro (273,70).

Classe 2 – veicoli a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 3 metri (rientrano le automobili con roulotte, i furgoncini e i piccoli camper):

Corsa semplice: 73,80 euro (72,60)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 92,70 euro (91,20)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 231,80 euro (228,00)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 324,50 euro (319,20).

Classe 3 – veicoli a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano gli autobus e i grossi camper):

Corsa semplice: 202,40 euro (199,10)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 315,00 euro (309,90).

Classe 4 – veicoli a tre o più assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano i pullman turistici, i tir e i rimorchiatori):

Corsa semplice: 406,70 euro (400,10)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 638,90 euro (628,40).

Classe D – trasporto eccezionale categoria A (rientrano p.es. i tir con celle frigorifero e i veicoli che ne trainano altri):

Classe frigo 3 – Corsa semplice: 217,40 euro (214,10)

Classe frigo 4 – Corsa semplice: 421,70 euro (415,10).

Classe E – convogli eccezionali categoria B (richiedono l’occupazione dell’intera carreggiata):

Corsa semplice: 1.120,90 euro (1.102,60).

Ricordiamo che se all’avvicinarsi della nuova data di validità l’abbonamento non sarà stato utilizzato per la sua totalità, sarà possibile mantenere i transiti residui ricaricando nuovamente l’abbonamento (con 10 o 20 passaggi). Così facendo, i transiti restanti e i nuovi transiti ricaricati potranno essere effettuati entro 24 mesi dalla data di ricarica dell’abbonamento.

COME SI PAGA IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Di norma il pagamento del pedaggio del Traforo del Monte Bianco avviene direttamente al momento del transito. Può essere effettuato in contanti (in Euro), con carte di credito bancarie e con carte petrolifere o di servizio. Solo gli abbonamenti per 10 e 20 transiti si possono acquistare anche in prevendita, senza necessariamente effettuare il primo transito, recandosi a piedi presso una cabina di pedaggio su uno dei due piazzali antistanti gli imbocchi e rivolgendosi al personale di esazione.

Inoltre per i mezzi pesanti sono disponibili abbonamenti in post-fatturazione (tessera interoperabile Monte Bianco-Frejus che consente di conteggiare ogni transito al 50% della tariffa di andata-ritorno) acquistabili presso il servizio clientela mediante sottoscrizione del contratto corrispondente. Ulteriori informazioni qui.

TRAFORO DEL MONTE BIANCO: CHIUSURE PROGRAMMATE

Periodicamente la circolazione nel Traforo del Monte Bianco viene interrotta per consentire lo svolgimento di esercitazioni di sicurezza o la realizzazione di lavori di manutenzione. Tali interruzioni sono normalmente programmate in ore notturne, e vengono comunicate preventivamente. Altre attività di manutenzione che non necessitano la chiusura completa della galleria, sono anch’esse realizzate in orario notturno in regime di senso unico alternato. Ecco il calendario delle chiusure e dei sensi unici alternati da marzo ad agosto 2025:

Marzo 2025

8 interruzioni totali della circolazione, notturne infrasettimanali, dalle ore 22:00 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo 2025

– notte tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2025

– notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo 2025

– notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025

– notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo 2025

– notte tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo 2025

– notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2025

– notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo 2025.

5 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:30 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo 2025

– notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo 2025

– notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo 2025

– notte tra giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2025

– notte tra lunedì 31 marzo a martedì 1° aprile 2025.

Aprile 2025

1 interruzione totale della circolazione, notturna infrasettimanale, dalle ore 19:00 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 7 e martedì 8 aprile 2025.

10 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:30 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1° aprile 2025

– notte tra martedì 1° e mercoledì 2 aprile 2025

– notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 aprile 2025

– notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025

– notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile 2025

– notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025

– notte tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2025

– notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile 2025

– notte tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025

– notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2025.

Maggio 2025

1 interruzione totale della circolazione, notturna infrasettimanale, dalle ore 22:00 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio 2025.

7 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:30 alle ore 6:00:

– notte tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio 2025

– notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2025

– notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio 2025

– notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio 2025

– notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio 2025

– notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio 2025

– notte tra giovedì 22 e venerdì 23 maggio 2025.

Giugno 2025

1 interruzione totale della circolazione, notturna infrasettimanale, dalle ore 19:00 alle ore 6:00:

– notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025.

5 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:00 alle ore 6:00:

– notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025

– notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025

– notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025

– notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno 2025

– notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025.

1 notte di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:30 alle ore 6:00:

– notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2025.

Luglio 2025

3 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22:00 alle ore 6:00:

– notte tra martedì 1° e mercoledì 2 luglio 2025

– notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025

– notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio 2025.

Agosto 2025

Al momento ad agosto non sono previste interruzioni e sensi unici alternati.

Ricordiamo, infine, che il Traforo del Monte Bianco subirà una nuova chiusura totale di 15 settimane a partire da settembre 2025 per consentire la prosecuzione dei lavori di risanamento della volta. La chiusura, prevista fino a metà dicembre, seguirà il modello già adottato nel 2024.