Traforo Monte Bianco: chiusura 2025 e strade alternative

Dal 1965 il Traforo del Monte Bianco collega l’Italia e la Francia tra le città di Courmayeur, in Valle d’Aosta, e Chamonix, nell’Alta Savoia. All’epoca dell’inaugurazione i suoi 11,6 km gli permisero di diventare la galleria stradale più lunga al mondo, mentre oggi è ‘solo’ al decimo posto, superata anche dal tunnel del San Gottardo e da quello del Frejus, aperti entrambi nel 1980. Dato che giornalmente ci transitano in media circa 5.000 veicoli, con punte ovviamente più alte nei mesi estivi e durante le vacanze invernali, diamo tutte le informazioni sulla chiusura di tre mesi nel 2025, tra settembre e dicembre, e sulle strade alternative.

TRAFORO MONTE BIANCO: QUANDO CHIUDE NEL 2025

Da settembre a dicembre 2025 il Traforo del Monte Bianco chiude completamente per un periodo di oltre tre mesi al fine di proseguire il progetto di rifacimento di due porzioni di volta, già iniziato nel 2023. Per mettere in sicurezza il cantiere si rende infatti necessaria la chiusura totale della galleria della durata di 15 settimane consecutive:

dalle ore 17:00 di lunedì 1° settembre 2025 alle ore 17.00 di venerdì 12 dicembre 2025.

Nel periodo di chiusura, la data di scadenza di tutti gli abbonamenti (10 o 20 transiti) in corso di validità alla data di inizio dell’interruzione è prorogata di 4 mesi (p.es. se la scadenza è il 30 settembre 2025 viene prorogata al 31 gennaio 2026, oppure se la scadenza è 30 aprile 2027 prorogata al 31 agosto 2027, ecc.).

Il prolungamento della data di validità viene effettuato automaticamente. Non è pertanto necessario inviare alcuna richiesta specifica di proroga.



CHIUSURA TUNNEL MONTE BIANCO: LE STRADE ALTERNATIVE

Dal 1° settembre al 12 dicembre 2025, nel periodo di chiusura totale del Tunnel del Monte Bianco, i viaggiatori possono utilizzare gli itinerari alternativi del Traforo del Frejus, del Tunnel del Gran San Bernardo oppure, solo per i veicoli leggeri, il Colle des Montets o il Colle del Piccolo San Bernardo. Tuttavia i due valichi potrebbero risultare chiusi in caso di neve. Usa la mappa per localizzare meglio le strade alternative al Traforo del Monte Bianco:





TRAFORO MONTE BIANCO: TARIFFE 2025

Il transito della galleria del Monte Bianco non è gratuito ma è soggetto al pagamento di un pedaggio, che viene calcolato in base alla classificazione dei veicoli. Sono previste diverse forme di pedaggio (corsa semplice, andata e ritorno, abbonamento, a forfait) con tariffe regolate da un accordo internazionale tra Italia e Francia, stabilite e revisionate al 1° gennaio di ogni anno dalla commissione intergovernativa. Curiosamente l’importo nei due Paesi non è lo stesso: le tariffe del Traforo del Monte Bianco sono leggermente più basse in Francia perché nella nazione d’Oltralpe l’IVA è al 20%, mentre da noi è al 22%.

Ecco le tariffe in vigore sul versante italiano del tunnel del Monte Bianco in vigore dal 1° gennaio 2025 (tra parentesi le tariffe francesi). Prima però un ripassino su come si guida in galleria.

Classe 5 – moto, moto con sidecar, moto con rimorchio:

Corsa semplice: 36,90 euro (36,30)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 46,30 euro (45,60)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 115,80 euro (113,90)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 162,10 euro (159,50)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 278,20 euro (273,70).

Classe 1 – veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all’asse anteriore, sia inferiore a 1,30 metri e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 metri (rientrano le automobili, anche con piccoli rimorchi):

Corsa semplice: 55,80 euro (54,80)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 69,60 euro (68,40)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 173,90 euro (171,10)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 243,50 euro (239,50)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 278,20 euro (273,70).

Classe 2 – veicoli a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 3 metri (rientrano le automobili con roulotte, i furgoncini e i piccoli camper):

Corsa semplice: 73,80 euro (72,60)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 92,70 euro (91,20)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 231,80 euro (228,00)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 324,50 euro (319,20).

Classe 3 – veicoli a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano gli autobus e i grossi camper):

Corsa semplice: 202,40 euro (199,10)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 315,00 euro (309,90).

Classe 4 – veicoli a tre o più assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano i pullman turistici, i tir e i rimorchiatori):

Corsa semplice: 406,70 euro (400,10)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 638,90 euro (628,40).

Classe D – trasporto eccezionale categoria A (rientrano p.es. i tir con celle frigorifero e i veicoli che ne trainano altri):

Classe frigo 3 – Corsa semplice: 217,40 euro (214,10)

Classe frigo 4 – Corsa semplice: 421,70 euro (415,10).

Classe E – convogli eccezionali categoria B (richiedono l’occupazione dell’intera carreggiata):

Corsa semplice: 1.120,90 euro (1.102,60).

Ricordiamo che se all’avvicinarsi della nuova data di validità l’abbonamento non sarà stato utilizzato per la sua totalità, sarà possibile mantenere i transiti residui ricaricando nuovamente l’abbonamento (con 10 o 20 passaggi). Così facendo, i transiti restanti e i nuovi transiti ricaricati potranno essere effettuati entro 24 mesi dalla data di ricarica dell’abbonamento.





COME SI PAGA IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Di norma il pagamento del pedaggio del Traforo del Monte Bianco avviene direttamente al momento del transito. Può essere effettuato in contanti (in Euro), con carte di credito bancarie e con carte petrolifere o di servizio. Solo gli abbonamenti per 10 e 20 transiti si possono acquistare anche in prevendita, senza necessariamente effettuare il primo transito, recandosi a piedi presso una cabina di pedaggio su uno dei due piazzali antistanti gli imbocchi e rivolgendosi al personale di esazione.

Inoltre per i mezzi pesanti sono disponibili abbonamenti in post-fatturazione (tessera interoperabile Monte Bianco-Frejus che consente di conteggiare ogni transito al 50% della tariffa di andata-ritorno) acquistabili presso il servizio clientela mediante sottoscrizione del contratto corrispondente. Ulteriori informazioni qui.



TRAFORO DEL MONTE BIANCO: CHIUSURE PROGRAMMATE

Periodicamente la circolazione nel Traforo del Monte Bianco viene interrotta per consentire lo svolgimento di esercitazioni di sicurezza o la realizzazione di lavori di manutenzione. Tali interruzioni sono normalmente programmate in ore notturne, e vengono comunicate preventivamente. Altre attività di manutenzione che non necessitano la chiusura completa della galleria, sono anch’esse realizzate in orario notturno in regime di senso unico alternato.