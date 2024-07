Traforo del Colle di Tenda: quando riapre al pubblico?

Il traforo del Colle di Tenda è un tunnel stradale situato sotto l’omonimo valico alpino tra il Piemonte e la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. All’epoca della sua inaugurazione, avvenuta nel 1882, era il tunnel stradale più lungo mai costruito, con una ragguardevole lunghezza, per l’epoca, di 3.182 metri. È l’unico traforo stradale che collega Italia e Francia, attraverso la SS 20, visto che gli altri tunnel – Frejus, Monte Bianco e Ventimiglia – sono valichi autostradali. Per questo il Tenda è molto utilizzato: perché è gratuito ed è percorribile tutto l’anno. Purtroppo attualmente il traforo è chiuso al traffico perché si stanno completando i lavori della seconda galleria, che in realtà avrebbero dovuto già concludersi. Quindi quando riaprirà al pubblico? Per ora si possono fare soltanto delle ipotesi.

TRAFORO COLLE DI TENDA: IL PROGETTO PER LA SECONDA GALLERIA

Il progetto originario prevedeva la costruzione di una nuova galleria del traforo del Colle di Tenda accanto a quella storica, entrambe lunghe circa 3.200 metri, una diretta verso la Francia e l’altra da allargare in direzione Italia, monodirezionali. Per garantire la continuità del collegamento stradale, il progetto prevedeva di non lavorare contemporaneamente sulle due gallerie: sarebbe stato completato prima lo scavo del nuovo tunnel, deviando il traffico su di esso, e solo successivamente si sarebbe proceduto all’allargamento della galleria storica.

Tuttavia, nell’ottobre 2020, la tempesta Alex ha causato gravi danni sul versante francese, tra cui il crollo del viadotto storico sulla RD 6204 e del viadotto appena costruito sul fosso della Cà. Questi eventi hanno reso necessaria una riprogettazione completa degli interventi sul lato francese, oltre a misure di sicurezza e monitoraggio del versante. Anche il versante italiano ha subito dei danni, seppur minori, come erosione concentrata e smottamenti.

A causa dei danni riportati nell’alluvione, il traforo del Tenda è stata chiuso e attualmente sono in corso le lavorazioni di sistemazione propedeutiche alla riapertura, tra le quali la realizzazione del nuovo ponte di scavalco del fosso del Cà, la modifica degli imbocchi delle due gallerie sul versante francese, la messa in sicurezza del vallone del Cà, la sistemazione idraulica del torrente Roya e molte altre opere minori.

TRAFORO DEL COLLE DI TENDA: QUANDO RIAPRE

È sfumata, come ampiamente previsto negli ultimi mesi, la prospettiva di vedere il tunnel del Colle di Tenda aperto e percorribile con l’avvio dell’estate 2024. I lavori da operare nella galleria, tra impianti elettrici e di ventilazione, conclusione della calotta della volta e spostamento del nuovo imbocco, sono ancora molti, anche se da circa un anno e mezzo c’è stata un’accelerata importante: ad esempio il ponte di scavalco sul fosso della Cà è in fase di montaggio e dovrebbe essere pronto per fine luglio (poi dovrà avvenire il collaudo).

La data stimata per la riapertura del Traforo del Colle di Tenda è adesso stimata a ottobre-novembre 2024. Per quella data si stima che almeno la nuova canna sia terminata e si possa transitare, con la speranza di avere il doppio senso di circolazione (cioè la riapertura completa) entro l’inizio dell’inverno.