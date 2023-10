Traffico dal 1° al 5 novembre 2023: previsioni Ponte di Ognissanti

La chiusura delle scuole disposta in alcune regioni potrebbe favorire, per chi se lo può permettere, un lungo Ponte di Ognissanti da mercoledì 1 a domenica 5 novembre 2023, con conseguente aumento del traffico sulle arterie più frequentate. Vediamo dunque quali sono le ultime notizie sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane, considerando anche le previsioni meteo che purtroppo non sembrano troppo benevoli.

TRAFFICO 1, 2, 3, 4 E 5 NOVEMBRE 2023

Le prime partenze in direzione delle località di vacanza inizieranno già dal pomeriggio di martedì 31, subito dopo l‘uscita dagli uffici, ma il grosso degli spostamenti è atteso al mattino di mercoledì 1° novembre. Si prevede traffico molto intenso da Milano e Torino verso la Liguria e dal capoluogo lombardo in direzione laghi, viabilità a rischio anche sulla A4 in direzione est e sulla A22 verso il Brennero. Le probabili cattive condizioni meteo (ne parliamo nel paragrafo successivo) spingeranno molti turisti verso le città d’arte: attenzione quindi al traffico nell’area di Venezia, Firenze, Bologna e Roma, ma non solo. Dalla Capitale molte persone potrebbero decidere di spostarsi verso l’Abruzzo, ingolfando la A24, oppure in direzione sud verso Napoli e la Campania. Sempre molto frequentata anche la A14 adriatica, seppur in misura minora rispetto alle abitudini estive.

Il traffico del Ponte di Ognissanti molto probabilmente calerà nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 novembre, per poi riesplodere sabato 4 e soprattutto domenica 5, in occasione dei rientri. Guidate con estrema prudenza, specie in presenza di pioggia e strade bagnate.

Consigli utili per gestire i viaggi quando piove:

Ricordiamo che sebbene l’obbligo scatti il prossimo 15 novembre, sulle strade che ne prevede l’utilizzo è già possibile circolare con pneumatici invernali (in alternativa bisogna avere a bordo le catene o le calze da neve).

PREVISIONI METEO 1, 2, 3, 4 E 5 NOVEMBRE 2023

Il 1° novembre peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche, con piogge sporadiche su Levante Ligure, Lombardia, Emilia e Triveneto e deboli nevicate sulle Alpi, oltre i 1600-1700 metri sui confini svizzeri. Sul resto d’Italia i fenomeni interesseranno le regioni dalla Toscana all’alta Calabria, con rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su basso Lazio e Campania, e a fine giornata fin sulla Sicilia settentrionale. Giovedì 2 temporaneo miglioramento prima dell’arrivo di una nuova e più intensa perturbazione, pilotata da una vera e propria tempesta atlantica battezzata Ciaran, che sarà responsabile di un brusco peggioramento in estensione dal Nordovest a Triveneto e Toscana, ed entro venerdì 3 anche sul restante Centrosud, stabilizzandosi fino a domenica.

TRAFFICO PONTE DI OGNISSANTI: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il Ponte di Ognissanti dal 1° al 5 novembre 2023 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

mercoledì 1 novembre 2023 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; domenica 5 novembre 2023: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 1, 2, 3, 4 E 5 NOVEMBRE 2023: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 1, 2, 3, 4 e 5 novembre 2023 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7). Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: