Traffico 7, 8, 9 e 10 aprile 2023: le previsioni di Pasqua

Saranno all’incirca 15 milioni gli italiani in viaggio a Pasqua, la maggior parte dei quali resterà nel nostro Paese. Mare, città d’arte e montagna le destinazioni preferite ma attenzione alle condizioni meteo: è previsto infatti tempo instabile, anche se non ovunque. Alla luce di questi numeri avremo parecchio traffico su strade e autostrade il 7, 8, 9 e 10 aprile 2023, giorni in cui si concentreranno le partenze e i rientri. Scopriamo dunque gli orari migliori per mettersi in viaggio.

TRAFFICO 7, 8, 9, 10 APRILE 2023: LA VIABILITÀ DURANTE IL PONTE DI PASQUA

Le informazioni sul traffico del 7, 8, 9 e 10 aprile 2023 prevedono le prime code già dal pomeriggio di venerdì 7, con il grosse delle partenze dopo l’uscita dagli uffici, anche se qualcosa su strade e autostrade potrebbe iniziare a muoversi fin dal 6 con l’avvio delle vacanze scolastiche. Sabato 8 aprile sarà una giornata a due facce: mattino con traffico ancora intenso, pomeriggio più tranquillo perché la maggior parte dei villeggianti sarà già giunta a destinazione. Anche la giornata di Pasqua dovrebbe trascorrere serenamente dal punto di vista della viabilità, contrariamente a lunedì 10 che sarà caratterizzato dal classico viavai di Pasquetta, fino ai più che probabili ingorghi serali per i rientri verso i grandi centri urbani. Da non sottovalutare inoltre la situazione meteo, visto che come da tradizione Pasqua e Pasquetta potrebbero risultare parzialmente bagnati. Vediamo adesso il dettaglio del traffico nel week-end di Pasqua.

TRAFFICO 7 APRILE 2023 (VENERDÌ SANTO)

Possibilità di traffico molto intenso dal primissimo pomeriggio, con peggioramento col passare delle ore, in uscita dalle grandi città e in direzione di mare, laghi e montagna. Da osservare con particolare attenzione la situazione delle autostrade liguri, che in occasione della Pasqua saranno momentaneamente liberate dai cantieri più ingombranti, ma che potrebbero comunque riservare delle criticità visto l’enorme afflusso da Piemonte e Lombardia.

Previsioni meteo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso al Nord con qualche rovescio o temporalo sparso su Alpi, Prealpi, Nord-ovest e, tra il pomeriggio e la sera, anche in Emilia Romagna. Generalmente poco nuvoloso al Centro, poi nubi in aumento dal pomeriggio tra Toscana e Umbria con rovesci entro sera. Poco o parzialmente nuvoloso al Sud.

TRAFFICO 8 APRILE 2023 (SABATO SANTO)

Chi non è riuscito a partire giovedì o venerdì lo farà nella giornata di sabato santo, occupando strade e autostrade fin dalle prime luci dell’alba. Si prevede pertanto traffico molto intenso quasi ovunque per lo meno fino a metà giornata, poi la situazione dovrebbe tranquillizzarsi.

Previsioni meteo: al Nord nubi sparse al mattino su basso Piemonte, Liguria, Friuli ed Emilia Romagna ma con successive schiarite. Al Centro nuvoloso con piogge in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, schiarite solo dalla sera. Al Sud ampie schiarite al mattino, poi rovesci sparsi dal pomeriggio su Campania, Molise, Puglia e Calabria.

TRAFFICO 9 APRILE 2023 (DOMENICA DI PASQUA)

Sarà quasi certamente la giornata con meno problemi di traffico perché una grossa percentuale di turisti e villeggianti si dedicherà più alla tavola che agli spostamenti. Non si può comunque escludere qualche lieve movimento in prossimità delle località turistiche più rinomate.

Previsioni meteo: Nord-ovest coperto con pioggia debole in riviera ligure, sereno o nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, per il resto nubi sparse ma con ampie schiarite. Al Sud coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, sulle Murge e sulla dorsale lucana, sereno o poco nuvoloso altrove.

TRAFFICO 10 APRILE 2023 (LUNEDÌ DI PASQUETTA)

Il lunedì dell’Angelo sarà come al solito all’insegna del bollino rosso tendente al nero. Al mattino osserveremo la lunga processione di veicoli in marcia per l’irrinunciabile gita di Pasquetta (occhio soprattutto alle classiche mete ai laghi e sui monti), mentre dopo le ore 15 accadrà l’armageddon perché i ritorni dalle scampagnate si mescoleranno ai rientri dal Ponte, creando un’enorme fiumana fino a ben oltre il tramonto, specialmente verso le grandi città. Da valutare pertanto una ‘partenza intelligente’ prima dell’ora di pranzo oppure a tarda serata. Il flusso dei rientri si estenderà molto probabilmente anche all’intera mattinata di martedì 11 aprile.

Previsioni meteo: a Nord non ci saranno precipitazioni ma un po’ ovunque si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite. Al Centro ancora deboli piogge sulla dorsale toscana nonché sulla dorsale e sui litorali dell’Adriatico. Al Sud e nelle isole coperto con pioggia moderata sul Tirreno, sul litorale adriatico, sulle Murge, sul catanese e sulle zone interne siciliane.

Cliccando sulla seguente immagine potete consultare il calendario con le previsioni del traffico per Pasqua e i ponti di primavera 2023 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 7, 8, 9, 10 APRILE 2023: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna durante il week-end del 7, 8, 9 e 10 aprile 2023 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 7 aprile 2023 : dalle 14:00 alle 22:00;

: dalle 14:00 alle 22:00; sabato 8 aprile 2023 : dalle 9:00 alle 16:00;

: dalle 9:00 alle 16:00; domenica 9 aprile 2023 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; lunedì 10 aprile 2023 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; martedì 11 aprile 2023: dalle 9:00 alle 14:00.

TRAFFICO 7, 8, 9, 10 APRILE 2023: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 7, 8, 9 e 10 aprile 2023 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Prima di partire assicurati di essere in regola con le norme sull’obbligo delle gomme invernali, che resta valido fino al 15 aprile. Al seguente link ci sono tutte le strade statali italiane che prevedono l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, mentre qui ci sono le autostrade.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link: