Traffico 6, 7 e 8 settembre 2024: le previsioni del weekend

L’estate non è ancora finita e molti italiani stanno approfittando del bel clima di settembre (e dei prezzi generalmente più bassi) per una vacanza low cost o per un semplice weekend fuori porta. Non a caso le previsioni del traffico del 6, 7 e 8 settembre 2024 diffuse da Viabilità Italia, l’organismo della Polizia stradale, segnalano code già dal pomeriggio di venerdì e per l’intera giornata di sabato, fino a tramutarsi in traffico intenso con possibili criticità nella seconda parte della giornata di domenica, in occasione dei rientri. Se pensate quindi di muovervi nel fine settimana non sottovalutate queste informazioni e optate per una ‘partenza intelligente’ scegliendo l’orario migliore.

TRAFFICO 6, 7 E 8 SETTEMBRE 2024 E PREVISIONI METEO

In occasione del prossimo fine settimana è previsto traffico a partire dal pomeriggio di venerdì 6 settembre per le partenze verso le località turistiche, che continueranno pure nella giornata di sabato. Tuttavia il grosso dei movimenti, concentrato principalmente sabato 7, domenica 8 e anche al mattino di lunedì 9 settembre, riguarderà il rientro verso le grandi città, con criticità da bollino rosso concentrate soprattutto domenica. Occhio soprattutto alle direttrici che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, all’intera tratta dell’A14 in direzione nord (a rischio soprattutto la fascia romagnola) e alle arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico nell’intero week-end.





Per quanto riguarda lo scenario meteo atteso nel fine settimana, venerdì 6 tempo in miglioramento con residui addensamenti (e possibili piogge) sul Levante Ligure, sulla Val Padana centro-occidentale e sulle zone alpine centro-orientali. Sul resto d’Italia condizioni stabili e in prevalenza soleggiate per tutta la giornata. Temperature in aumento al nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno, stabili altrove. Sabato 7 condizioni di stabilità prevalente pur con qualche eccezione su parte delle estreme regioni meridionali, alle prese con un veloce corpo nuvoloso in risalita dal nord Africa. Le temperature aumenteranno sulle regioni del centro-nord ma senza eccessi di calore. Lo scenario cambierà domenica 8 a causa di una perturbazione atlantica pilotata da un vortice in approfondimento sulla Francia, che porterà a un peggioramento su parte delle regioni centro-settentrionali, con rovesci e temporali fin dal mattino. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna.

TRAFFICO 6, 7 E 8 SETTEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 6, 7 e 8 settembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 8 settembre 2024: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 6, 7 E 8 SETTEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 6, 7 e 8 settembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade durante l’estate 2024. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: