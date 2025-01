Traffico 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2025: le previsioni del weekend

Arriva un altro weekend e il traffico del 31 gennaio e del 1° e 2 febbraio 2025 potrebbe risentire del vasto numero di partenze e arrivi per trascorrere qualche giornata in montagna, nelle città d’arte o nei borghi medievali, approfittando anche del meteo che tuttavia sarà clemente solo a tratti, lasciando spesso spazio alla pioggia e, a quote medio-alte, anche alla neve.

TRAFFICO 31 GENNAIO, 1 E 2 FEBBRAIO 2025 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto dal pomeriggio di venerdì 31 gennaio, subito dopo la chiusura degli uffici, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 1, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 2 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 che da Torino porta al Monte Bianco, la A9 Lainate-Como-Chiasso, l’A23 Palmanova-Tarvisio, l’A27 Venezia-Belluno, l’A32 Torino-Bardonecchia e anche la A33 Asti-Cuneo.

Lo scenario meteo di venerdì 31 gennaio prevede tempo nuvoloso su gran parte delle regioni del nord con piogge in intensificazione in giornata su Liguria, ovest Emilia e Lombardia, entro sera piogge e rovesci in arrivo anche sul Triveneto. Neve sulle Alpi dai 700/1100 m, specie sul settore lombardo-veneto e in Trentino, dove i fenomeni culmineranno nella notte. Al centro piogge in intensificazione in Toscana, dove diverranno localmente forti in giornata, e in estensione tra pomeriggio e sera ad alto Lazio, Umbria e interne marchigiane, ma con intensità minore; neve sull’Appennino tosco-emiliano dai 1400 m. Al sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, in Sardegna addensamenti e qualche pioggia al mattino sulle aree centro-settentrionali, ma in miglioramento.

Sabato 1 febbraio ancora piogge e rovesci diffusi al nord che tenderanno a insistere al nord-ovest fino a sera, mentre andranno gradualmente attenuandosi sul nord-est. Attesi fenomeni anche intensi su Cuneese ed entroterra savonese. Neve sulle Alpi dai 700/1100 m. Al centro piogge e rovesci sulla Toscana centro-settentrionale, in attenuazione con il passare delle ore, altrove cielo offuscato da stratificazioni medio-alte. Neve sull’Appennino tosco-emiliano dai 1400 m. Al sud parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari per nubi medio-alte e stratificate, nuvoloso in Sicilia con piogge in intensificazione sulle aree centro-meridionali. In Sardegna instabilità in aumento con piogge e temporali tra pomeriggio e sera.

Infine domenica 2 febbraio avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato al nord, salvo addensamenti residui sull’Emilia Romagna. Al centro schiarite sulle regioni tirreniche, ma con nubi in aumento la sera sul basso Lazio dove giungeranno alcune piogge. Nubi più compatte sul versante adriatico con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto in Abruzzo. Al sud tempo perturbato con piogge e rovesci che tenderanno a concentrarsi soprattutto sul versante adriatico, mentre si attenueranno su quello tirrenico peninsulare, anche con qualche schiarita. In Sardegna instabile con piogge e rovesci in graduale attenuazione in serata.

Consigli utili per gestire i viaggi con la pioggia:

TRAFFICO 31 GENNAIO, 1 E 2 FEBBRAIO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 31 gennaio e 1 e 2 febbraio 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 2 febbraio 2025: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 31 GENNAIO, 1 E 2 FEBBRAIO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: