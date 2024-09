Traffico 27, 28 e 29 settembre 2024: le previsioni del weekend

Una bella gita fuori porta a fine settembre, perché no? Il meteo è incerto ma nel weekend dovrebbe migliorare, soprattutto al nord, e le temperature ancora miti permettono un ultimo salto in spiaggia. Che poi non sarà davvero l’ultimo perché in tante parti d’Italia fa caldo anche a ottobre. Scopriamo pertanto le previsioni del traffico del 27, 28 e 29 settembre 2024 sulle maggiori autostrade, così da evitare eventuali code e rallentamenti.

TRAFFICO 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2024 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto (+20/30% rispetto alla normalità) dal pomeriggio di venerdì 27 settembre, subito dopo la chiusura degli uffici, per le prime partenze verso il mare, la montagna e le città d’arte, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 28, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 29 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto le direttrici che dalla Lombardia e il Piemonte portano in Liguria, l’A22 del Brennero in direzione nord, la dorsale adriatica della A14 e le arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania.

In riferimento alle previsioni meteo del weekend, venerdì 27 comincia male al nord con piogge e temporali su Lombardia, est Liguria, Veneto e Friuli, ma in graduale attenuazione. Al centro nubi irregolari sulle regioni tirreniche con rovesci in Toscana, specie dal pomeriggio, meglio altrove. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in rialzo. Sabato 28 al nord succede il contrario perché inizia soleggiato ma poi peggiora in Friuli e, tra pomeriggio e sera, in Veneto, Lombardia ed Emilia. Al centro instabile sulle adriatiche con piogge e qualche temporale, in estensione dal pomeriggio fino a bassa Toscana e Lazio interno. Al sud in prevalenza sereno ma con qualche pioggia in Campania. Temperature stabili o in leggero calo al nord. Infine domenica 29 migliora sensibilmente al nord con ampie schiarite quasi dappertutto, così come al centro tranne pioggia debole sulla dorsale toscana. Al sud si alterneranno nubi sparse con ampie schiarite a deboli piogge.

TRAFFICO 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 27, 28 e 29 settembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 29 settembre 2024: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 27, 28 e 29 settembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: