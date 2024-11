Traffico 22, 23 e 24 novembre 2024: le previsioni del weekend

È in arrivo un weekend gelido al nord Italia con neve prevista fino a quote basse: l’ideale, se le condizioni delle strade lo permetteranno, per programmare un bel fine settimana nelle località di montagna. Di conseguenza il traffico del 22, 23 e 24 novembre 2024 potrebbe risultare più caotico del solito, con particolare riferimento alle arterie che conducono verso le Alpi. Se pensi di partire per il weekend leggi allora con attenzione le previsioni sulla viabilità, senza dimenticarti di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve.

TRAFFICO 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2024 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto dal pomeriggio di venerdì 22 novembre, subito dopo la chiusura degli uffici, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 23, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 24 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 che da Torino porta al Monte Bianco, la A9 Lainate-Como-Chiasso, l’A23 Palmanova-Tarvisio, l’A27 Venezia-Belluno, l’A32 Torino-Bardonecchia e anche la A33 Asti-Cuneo.

Lo scenario meteo di venerdì 22 novembre prevede al nord neve fino a 1.200 metri sull’Appennino emiliano e più soleggiato altrove, tranne qualche debole nevicata sulle Alpi di confine. Al centro tempo instabile e perturbato su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo con rovesci e temporali localmente intensi, che in serata potrebbero trasformarsi in neve a quote collinari su Marche e Abruzzo. Al sud instabile in Sardegna e in peggioramento su Campania e alta Calabria con rovesci e locali temporali in estensione dal pomeriggio su Puglia e Sicilia. Sabato 23 novembre netto miglioramento con tempo stabile e asciutto al nord, al centro e al sud con cielo sereno o al più offuscato da sottili velature e qualche nube innocua tra pomeriggio e sera su Liguria, Piemonte, Lombardia, Sicilia e Calabria. Peggiora leggermente domenica 24 novembre, specie al nord-ovest con pioggia moderata in riviera ligure e nuvoloso con locali aperture su Dolomiti, pianure lombardo-piemontesi, laguna veneta, pianure venete, e pianure emiliane. Tempo più o meno simile anche al centro e al sud con nubi sparse e ampie schiarite praticamente ovunque.

TRAFFICO 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 22, 23 e 24 novembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 24 novembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 22, 23, 24 NOVEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 22, 23 e 24 novembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: