Traffico 15, 16, 17, 18 agosto 2024: le previsioni di Ferragosto

Il weekend di Ferragosto si preannuncia particolarmente difficile dal punto di vista del traffico su strade e autostrade perché si mescoleranno le ultime partenze in direzione delle località di vacanza e i primi massicci rientri verso le grandi città. Meglio quindi organizzarsi in tempo controllando con attenzione il traffico del 15, 16, 17 e 18 agosto 2024 e le strade da probabile bollino rosso.

TRAFFICO 15, 16, 17 E 18 AGOSTO 2024: WEEKEND DIFFICILE TRA PARTENZE E RIENTRI

Più precisamente il calendario del piano estivo 2024 di Viabilità Italia, l’organismo di controllo presieduto dalla Polizia stradale, prevede per il ponte di Ferragosto quattro giornate da traffico intenso con possibili criticità, con possibili strascichi fino al mattino e al pomeriggio di lunedì 19. Particolarmente caotiche soprattutto le giornate di giovedì e sabato sabato in direzione del mare e di domenica verso le città. Nel dettaglio:

mercoledì 14 agosto 2024 : traffico tra il moderato e l’intenso al mattino e molto intenso al pomeriggio, causato dalle partenze last minute verso mare, laghi e montagna di chi va in ferie proprio in questo weekend;

: traffico tra il moderato e l’intenso al mattino e molto intenso al pomeriggio, causato dalle partenze last minute verso mare, laghi e montagna di chi va in ferie proprio in questo weekend; giovedì 15 agosto 2024 : ancora traffico intenso al mattino provocato da coloro che non sono riusciti a partire il giorno prima e dai tanti che approfitteranno del giorno festivo per una gita in giornata. Traffico parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti;

: ancora traffico intenso al mattino provocato da coloro che non sono riusciti a partire il giorno prima e dai tanti che approfitteranno del giorno festivo per una gita in giornata. Traffico parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti; venerdì 16 agosto 2024 : probabilmente la giornata più tranquilla dell’intero ponte ferragostano visto che la maggior parte dei vacanzieri sarà già giunta a destinazione;

: probabilmente la giornata più tranquilla dell’intero ponte ferragostano visto che la maggior parte dei vacanzieri sarà già giunta a destinazione; sabato 17 agosto 2024 : giornata da ‘bollino rosso’ fisso da mattina a pomeriggio inoltrato, sia verso i luoghi di vacanza che verso i grossi centri urbani, motivato dai primi timidi rientri. Boccata d’ossigeno solo nelle ore serali e notturne;

: giornata da ‘bollino rosso’ fisso da mattina a pomeriggio inoltrato, sia verso i luoghi di vacanza che verso i grossi centri urbani, motivato dai primi timidi rientri. Boccata d’ossigeno solo nelle ore serali e notturne; domenica 18 agosto 2024: traffico intenso o critico al mattino verso il mare, ma che migliora durante la giornata. In direzione opposta, invece, si prevede una giornata difficile a causa della prima grossa mole di rientri nelle città. Consigliamo di organizzare una ‘partenza intelligente’ mettendosi in marcia al tramonto o anche dopo (non si escludono comunque delle code nelle ore serali, tra l’altro dopo le 22 riprendono a marciare i Tir).

Come scrivevamo poc’anzi, le previsioni dei flussi di traffico ipotizzano code e rallentamenti pure al mattino di lunedì 19 agosto e, più moderatamente, al pomeriggio. Quindi chi ha in mente di tornare a casa il primo giorno dopo il ponte di Ferragosto non si illuda di scansare del tutto il traffico.

TRAFFICO 15, 16, 17 E 18 AGOSTO 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 15, 16, 17 e 18 agosto 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

giovedì 15 agosto 2024 : dalle 7:00 alle 22:00;

: dalle 7:00 alle 22:00; sabato 17 agosto 2024 : dalle 8:00 alle 16:00;

: dalle 8:00 alle 16:00; domenica 18 agosto 2024: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 15, 16, 17 E 18 AGOSTO 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 15, 16, 17 e 18 agosto 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade durante l’estate 2024. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: