Traffico 14, 15 e 16 febbraio 2025: le previsioni del weekend

Tanti italiani sono in partenza per festeggiare il weekend di San Valentino in un posto romantico e questo comporterà il formarsi di code e rallentamenti su molte strade e autostrade. Prima di mettersi in marcia vale dunque la pena informarsi sulle previsioni del traffico del 14, 15 e 16 febbraio 2025, anche alla luce delle condizioni metereologiche che si preannunciano incerte, con la possibilità di piogge e nevicate a quote basse.

TRAFFICO 14, 15 E 16 FEBBRAIO 2025 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto dal pomeriggio di venerdì 14 febbraio, subito dopo la chiusura degli uffici, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 15, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 16 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 che da Torino porta al Monte Bianco, la A9 Lainate-Como-Chiasso, l’A23 Palmanova-Tarvisio, l’A27 Venezia-Belluno, l’A32 Torino-Bardonecchia e anche la A33 Asti-Cuneo.

Lo scenario meteo di venerdì 14 febbraio prevede ampie schiarite al nord-ovest, instabile altrove con piogge e rovesci su Veneto ed Emilia, a tratti anche sulla Lombardia orientale. Sulle Alpi neve dai 500/800 m, fiocchi anche sull’Appennino localmente a quote basse. Al centro instabilità crescente sul versante adriatico con rovesci anche temporaleschi sul settore marchigiano e piogge e rovesci su Umbria e tratti di Toscana e Lazio, con sporadici fenomeni nevosi. Al sud piogge e rovesci dal pomeriggio in Campania, in estensione a Calabria e nord Sicilia entro sera, fino alla Basilicata. Più soleggiato su altrove, salvo locali piogge in serata sul Gargano. Variabile in Sardegna.

Sabato 15 febbraio soleggiato al nord, salvo residui addensamenti al nord-est con le ultime nevicate sull’Appennino Romagnolo. Al centro ancora instabile sulle regioni adriatiche con piogge e rovesci più frequenti in Abruzzo dove la neve cadrà oltre i 1100 m. Neve anche sulle colline marchigiane, già a 500 m. Per il resto, iniziale variabilità sul versante tirrenico con qualche fenomeno più frequente sul Lazio interno, nevoso dai 1000/1100 m. Al sud instabilità in intensificazione con piogge, rovesci e temporali più frequenti su Campania e Calabria tirrenica e con neve sull’Appennino in calo fin verso i 1000/1100 m di quota. In Sardegna in prevalenza soleggiato salvo residui piovaschi sul versante tirrenico.

Infine domenica 16 febbraio avremo tempo stabile al nord con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Al centro in gran parte soleggiato o velato, salvo alcuni addensamenti sul versante adriatico, a carattere innocuo. In serata nubi in aumento in Toscana con locali piovaschi possibili sulla costa settentrionale. Al sud inizialmente instabile su Puglia, Basilicata e Calabria, dove si attendono piogge e rovesci, in attenuazione in giornata. Più soleggiato sulle atre zone, salvo addensamenti sul nord della Sicilia. In Sardegna soleggiato o al più velato.

Consigli utili per gestire i viaggi con la pioggia: