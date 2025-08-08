Traffico 14, 15, 16, 17 agosto 2025: le previsioni di Ferragosto

Il weekend di Ferragosto si preannuncia particolarmente difficile dal punto di vista del traffico su strade e autostrade perché si mescoleranno le ultime partenze in direzione delle località di vacanza e i primi massicci rientri verso le grandi città. Meglio quindi organizzarsi in tempo controllando con attenzione il traffico del 14, 15, 16 e 17 agosto 2025 e le strade da probabile bollino rosso.

TRAFFICO 14, 15, 16 E 17 AGOSTO 2025: WEEKEND DIFFICILE TRA PARTENZE E RIENTRI

Più precisamente il calendario del piano esodo estivo 2025 di Viabilità Italia, l’organismo di controllo presieduto dalla Polizia stradale, prevede per il ponte di Ferragosto quattro giornate da traffico intenso con possibili criticità, con strascichi fino al mattino e al pomeriggio di lunedì 18. Particolarmente caotiche soprattutto le giornate di giovedì e sabato sabato in direzione del mare e di domenica verso le città. Nel dettaglio:

giovedì 14 agosto 2025 : traffico tra il moderato e l’intenso al mattino e molto intenso al pomeriggio, causato dalle partenze last minute verso mare, laghi e montagna di chi va in ferie proprio in questo weekend;

: traffico tra il moderato e l’intenso al mattino e molto intenso al pomeriggio, causato dalle partenze last minute verso mare, laghi e montagna di chi va in ferie proprio in questo weekend; venerdì 15 agosto 2025 : ancora traffico intenso fin dal mattino provocato da coloro che non sono riusciti a partire il giorno prima e dai tanti che approfitteranno del giorno festivo per una gita in giornata. Traffico parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti;

: ancora traffico intenso fin dal mattino provocato da coloro che non sono riusciti a partire il giorno prima e dai tanti che approfitteranno del giorno festivo per una gita in giornata. Traffico parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti; sabato 16 agosto 2025 : probabilmente la giornata più tranquilla dell’intero ponte ferragostano visto che la maggior parte dei vacanzieri sarà già giunta a destinazione;

: probabilmente la giornata più tranquilla dell’intero ponte ferragostano visto che la maggior parte dei vacanzieri sarà già giunta a destinazione; domenica 17 agosto 2025: traffico intenso o critico al mattino verso il mare, ma che migliora durante la giornata. In direzione opposta, invece, si prevede una giornata difficile a causa della prima grossa mole di rientri nelle città. Consigliamo di organizzare una ‘partenza intelligente’ mettendosi in marcia al tramonto o anche dopo (non si escludono comunque delle code nelle ore serali, tra l’altro dopo le 22 riprendono a marciare i Tir).

Come scrivevamo poc’anzi, le previsioni dei flussi di traffico ipotizzano code e rallentamenti pure al mattino di lunedì 18 agosto e, più moderatamente, al pomeriggio. Quindi chi ha in mente di tornare a casa il primo giorno feriale dopo il ponte di Ferragosto non si illuda di scansare del tutto il traffico.

TRAFFICO 14, 15, 16 E 17 AGOSTO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 14, 15, 15 e 17 agosto 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 15 agosto 2025 : dalle 7:00 alle 22:00;

: dalle 7:00 alle 22:00; sabato 16 agosto 2025 : dalle 8:00 alle 16:00;

: dalle 8:00 alle 16:00; domenica 17 agosto 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 14, 15, 16 E 17 AGOSTO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 14, 15, 16 e 17 agosto 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2025. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: