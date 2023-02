Torino: diesel Euro 5 fermi fino al 3 febbraio 2023 per allerta smog

Proprio l’altro giorno il report di Legambiente ha inserito Torino tra le città più inquinate d’Italia per il livello delle polveri sottili, e a stretto giro di posta è giunta la conferma della rete di monitoraggio che ha rilevato per tre giorni consecutivi il superamento del doppio della soglia limite di concentrazione giornaliera di PM10, pari a 50 µg/m³, facendo attivare l’allerta 1 delle restrizioni antismog. Pertanto niente diesel Euro 5 a Torino per almeno due giorni, fino alla prossima rilevazione.

TORINO: DIESEL EURO 5 FERMI PER ALMENO 48 ORE

In particolare le misure antismog straordinarie (livello 1 arancione) saranno attive a Torino giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2023 con le seguenti modalità, in aggiunta alle misure strutturali:

Veicoli M1, M2 e M3 diesel Euro 5 : non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

: non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Veicoli N1, N2 e N3 diesel Euro 3 e 4: non circolano dalle 8:00 alle 19:00, eventualmente anche il sabato e la domenica.

Venerdì 3 febbraio sarà effettuato un nuovo monitoraggio della qualità dell’aria che in base al risultato (ovvero se la concentrazione di PM10 sarà rientrata o meno nei limiti) potrà estendere o stoppare il blocco dei diesel Euro 5. C’è dunque la possibilità, neanche tanto remota, che le limitazioni al traffico possano andare oltre la data del 3 febbraio.

Ricordiamo che durante il livello 1 di allerta antismog si fermano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In.

TORINO: MISURE ANTISMOG STRUTTURALI

Ovviamente, insieme alle misure straordinarie che si attivano solo in caso di superamento dei limiti di PM10, restano sempre valide le misure strutturali, che a Torino e nell’intero Piemonte sono queste:

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 benzina Euro 0 e 1, diesel Euro 0, 1 e 2, Gpl e metano Euro 0 e 1;

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano motocicli e ciclomotori Euro 0 e 1;

Fino al 15 aprile 2023 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 diesel Euro 3 e 4.

ALLERTA SMOG ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Prosegue intanto l’altrettanto preoccupante allerta smog in Emilia Romagna. L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha rilevato infatti nuovamente il superamento dei limiti di polveri sottili con bollino rosso per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena fino a venerdì 3 febbraio 2023. A queste si aggiunge, da giovedì 2, anche la provincia di Ferrara. Saranno in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento, con i divieti di circolazione previsti fino ai diesel euro 5.