Torino: diesel Euro 5 fermi fino al 18 novembre 2024 per allerta smog

Share on:

Lo stop strutturale ai diesel euro 5 in Piemonte è stato rinviato all’autunno dell’anno prossimo, ma la qualità dell’aria è talmente pessima che a Torino sono scattate le misure emergenziali per il superamento della soglia limite di concentrazione giornaliera di PM10, pari a 50 µg/m³, che prevedono tra le altre cose proprio il blocco dei diesel Euro 5. Le limitazioni saranno valide fino a lunedì 18 novembre 2024 compreso, in attesa della nuova rilevazione dell’ARPA Piemonte che potrebbe teoricamente prorogare lo stop.

TORINO: DIESEL EURO 5 FERMI PER 72 ORE

In particolare le misure antismog straordinarie (livello 1 arancione) saranno attive a Torino da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024 con le seguenti modalità, in aggiunta alle misure strutturali:

Veicoli M1, M2 e M3 diesel Euro 3, 4 e 5 : non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00, anche il sabato e la domenica.

: non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00, anche il sabato e la domenica. Veicoli N1, N2 e N3 diesel Euro 3 e 4: non circolano dalle 8:00 alle 19:00, anche il sabato e la domenica.

Lunedì 18 novembre sarà effettuato un nuovo monitoraggio della qualità dell’aria che in base al risultato (ovvero se la concentrazione di PM10 sarà rientrata o meno nei limiti) potrà estendere o stoppare il blocco dei diesel Euro 5. C’è dunque la possibilità, neanche tanto remota, che le limitazioni al traffico possano andare oltre la data del 18.

Ricordiamo che durante il livello 1 di allerta antismog si fermano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In.

TORINO: MISURE ANTISMOG STRUTTURALI

Ovviamente, insieme alle misure straordinarie che si attivano solo in caso di superamento dei limiti di PM10, restano sempre valide le misure strutturali, che a Torino e nell’intero Piemonte sono queste:

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 benzina Euro 0, 1 e 2, diesel Euro 0, 1 e 2, Gpl e metano Euro 0 e 1;

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano motocicli e ciclomotori Euro 0 e 1;

Fino al 15 aprile 2025 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 diesel Euro 3 e 4.

ALLERTA SMOG TORINO: PERCHÉ TANTE LIMITAZIONI AI VEICOLI DIESEL?

Le limitazioni del traffico emergenziali sono concentrate particolarmente sui veicoli diesel poiché sono i maggiori responsabili delle emissioni inquinanti, soprattutto di micropolveri e biossido di azoto, tanto più che l’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato i gas di scarico da motori diesel nel gruppo 1 (sostanze cancerogene certe per l’uomo). I provvedimenti riguardano anche i veicoli diesel Euro 5 perché questa categoria di veicoli, pur avendo emissioni di micropolveri inferiori a quelle delle categorie precedenti, è caratterizzata da elevate emissioni di NOx, che rappresentano i principali precursori della componente secondaria del particolato. Le misure emergenziali temporanee sono coerenti con le politiche regionali e interregionali che prevedono di bloccarne la circolazione in modo permanente a partire dall’autunno del 2025.