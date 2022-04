Telepass: aumento del canone fino al 55% da luglio 2022

Attenzione ai rincari Telepass: un'aumento del canone fino al 55% è stato annunciato dal 1° luglio 2022, ecco i dettagli e come esercitare il diritto di recesso

La convenienza del servizio tutto sommato non verrà meno ma dal 1° luglio 2022 anche Telepass cederà alla logica dei rincari adeguando i prezzi “in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo”, così come recita l’informativa che l’azienda controllata al 51% da Atlantia sta inviando ai clienti. C’è da dire che le tariffe del servizio base erano ferme al 1997 e, caso più unico che raro, avevano superato indenni anche il passaggio da lira a euro. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’aumento Telepass.

AUMENTO TELEPASS 2022: QUANTO SI PAGHERÀ

Vediamo dunque cosa prevede l’annunciato aumento della tariffa Telepass. Dal 1° luglio 2022, come anticipa Repubblica, saranno ritoccati verso l’alto i canoni del servizio Telepass Family e dell’opzione Twin, se attiva. Nello specifico l’incremento su base mensile sarà di:

– 0,57 euro Iva inclusa per il servizio Family;

– 0,28 euro Iva inclusa per l’opzione Twin (che comprende un apparato Telepass aggiuntivo e il servizio Premium con assistenza stradale in Italia).

Sono rincari di un certo rilievo considerando che per l’opzione base, oggi proposta a 12,40 euro l’anno, l’aumento sarà di quasi il 55%. Tuttavia, sempre nell’informativa recapitata ai clienti, l’azienda ricorda che il canone di locazione del Telepass Family corrisponde ancora all’importo di 6.000 lire più Iva a trimestre del 1997, pur avendo adottato da allora funzionalità più evolute e ampliato la gamma dei beni e servizi di mobilità acquistabili. L’aumento si rende quindi necessario per garantire i previsti livelli di servizio e per mettere a disposizione dei clienti funzionalità allineate ai migliori standard, nonché per garantire una nuova rete di punti fisici di assistenza ai clienti e per assicurare l’adeguatezza dei canali digitali di assistenza via web e app.

TELEPASS AUMENTO 2022 E DIRITTO DI RECESSO

Ovviamente come per tutte le modifiche unilaterali del contratto ci sarà la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi. Gli interessati avranno tempo fino al 30 giugno 2022 per annullare l’abbonamento e restituire entro i successivi 6 mesi il dispositivo Telepass. La richiesta si potrà fare per email agli indirizzi di posta elettronica gestionecontratto@telepass.com o assistenza@pec.telepass.com (PEC), oppure con raccomandata A/R all’indirizzo Telepass SPA – Customer Care, Casella Postale 2310 succursale 39 – 50123 Firenze. In alternativa si potrà andare di persona nei Telepass store, nei Punti blu, nei centri servizi dei gestori autostradali ancora operativi e negli altri punti vendita o assistenza autorizzati da Telepass.

TELEPASS: OFFERTE 2022

Visti gli aumenti in arrivo è forse il caso di approfittare, finché si è in tempo, delle offerte attualmente disponibili sul sito di Telepass. Ad esempio chi attiva entro il 13 aprile 2022 il servizio Telepass Family in un TPoint (qui l’elenco) ha 9 mesi di canone gratuito. Mentre chi attiva, sempre entro la stessa data, il pacchetto TPlus ha il canone gratis per 6 mesi (invece di 2,50 euro al mese) e 100 euro di cashback da utilizzare entro un anno sulla polizza RC Auto. Infine chi attiva sull’app entro il 30 aprile 2022 il servizio Assistenza Stradale ha 6 mesi gratis di soccorso stradale tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e in Europa e il programma di cashback Rimborso Pedaggio.