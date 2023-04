Taxi Palermo – aeroporto e viceversa: tariffe 2023

Quanto costa un taxi da Palermo all’aeroporto e viceversa? Il taxi, insieme all’auto privata, all’autobus e al treno, è uno dei mezzi disponibili per raggiungere lo scalo di Punta Raisi dal centro città o da altre zone del capoluogo, o per fare il percorso opposto. Non è il più economico ma è sicuramente il più pratico, non essendo soggetto a orari predefiniti come i mezzi pubblici, nonché il più veloce. L’importante è conoscere in anticipo le tariffe 2023 e regolarsi di conseguenza.

DOVE SI TROVA L’AEROPORTO DI PALERMO?

Intitolato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’aeroporto di Palermo è situato in zona Punta Raisi a est del golfo di Castellammare, a 35 km a ovest della città di Palermo, lungo la SS 113 Settentrionale Sicula, ora affiancata dalla autostrada A29 in direzione di Trapani (uscita Puntaraisi – Aeroporto Falcone Borsellino), nel territorio di Cinisi. Il tragitto in taxi tra il centro città di Palermo e l’aeroporto dura all’incirca 35/40 minuti.

TAXI PALERMO – AEROPORTO, QUANTO COSTA? LE TARIFFE 2023

Il servizio taxi dall’aeroporto di Palermo è attivo all’uscita dell’area Arrivi in concomitanza con l’orario di arrivo dei voli. La corsa in taxi tra Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi è soggetta a tariffa fissa, con importo che varia in base alla zona di riferimento. Ecco le tariffe 2023:

Tariffa 1 (Viale Michelangelo / Viale Lazio): 39 euro.

Tariffa 2 (Corso Calatafimi / Corso Vittorio Emanuele): 44 euro.

Tariffa 3 (Stazione Centrale / Brancaccio): 50 euro.

Le tariffe sono sempre le stesse nei giorni feriali e festivi e per le corse diurne o notturne. Clicca sulla seguente immagine per visualizzare le strade di riferimento delle tre tariffe:

In assenza di taxi all’uscita dell’area Arrivi è possibile prenotarne uno contattando uno dei seguenti numeri telefonici (tempo di attesa circa 20 minuti). All’esterno dell’area arrivi è inoltre presente un desk informazioni Taxi:

Coop. Trinacria: +39 091.225455 / +39 091.6878

Coop. Autoradio Taxi: +39 091.513311 / +39 091.8481.

A Palermo città i posteggi dei taxi sono ubicati presso Stazione Centrale, Stazione Notarbartolo, Politeama, Piazza Verdi – Teatro Massimo, Piazza Matteotti, Via Notarbartolo e Via Roma.

TAXI SHARING AEROPORTO DI PALERMO

Presso la zona Arrivi dell’aeroporto di Palermo sono ubicati 2 stalli per le autovetture che effettuano il servizio di taxi sharing, facilmente identificabili. La tariffa è di 10 euro a passeggero e viene applicata solo al raggiungimento di un minimo di 4 utenti. Il servizio è fornito dalla Cooperativa Trinacria (prenotazioni www.6878.it/taxi-sharing o Whatsapp 331.4296956) e dalla Cooperativa Autoradio Taxi (prenotazioni www.taxi-palermo.com/taxi-sharing-palermo, oppure 091.8481 oppure Whatsapp 331.3284403). Con entrambe le cooperative è consigliabile effettuare la prenotazione almeno 24/48 ore prima dell’arrivo.