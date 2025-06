Stop diesel Euro 5 da ottobre 2025: Salvini blocca tutto

Pochi giorni fa abbiamo anticipato che erano in atto delle grandi manovre per impedire lo stop ai diesel Euro 5 nelle quattro regioni del Bacino Padano, ossia Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che dovrebbe scattare ufficialmente a ottobre 2025, in aggiunta alle misure anti-inquinamento già esistenti. E infatti, a stretto giro di posta, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato che il suo partito sta lavorando a un emendamento al decreto infrastrutture per scongiurare il blocco che, in base ad alcune stime, colpirebbe oltre un milione di veicoli.

PERCHÉ C’È IL BLOCCO DEI DIESEL EURO 5

Ma facciamo un passo indietro per inquadrare meglio il contesto. Il blocco dei diesel Euro 5 è una delle misure introdotte dalle quattro regioni dell’accordo di Bacino Padano in risposta alle procedure di infrazione (di cui una culminata nel 2020 con una sentenza di condanna) aperte dalla Commissione europea contro l’Italia per il superamento della soglia limite di polveri sottili in alcune zone e agglomerati, contravvenendo alla direttiva UE 2008/50.

Per rientrare nei limiti previsti dalla direttiva, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno messo in atto diverse misure riguardanti sia il traffico veicolare, con i vari blocchi della circolazione, che le combustioni da biomasse per riscaldamento e lo spandimento dei liquami agricoli.

A farne le spese sono stati soprattutto i veicoli diesel, considerati a ragione o a torto i più inquinanti, sottoposti negli ultimi anni a severe restrizioni: il 1° ottobre 2018 è scattato lo stop ai diesel Euro 3, due anni dopo è toccato agli Euro 4 e dal prossimo 1° ottobre 2025 sarà la volta degli Euro 5, per i quali il blocco sarà valido dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli più piccoli che aderiranno facoltativamente, anche in assenza di sforamenti dei limiti di PM10.

STOP DIESEL EURO 5 DA OTTOBRE 2025: LE REGIONI SONO CONTRARIE

Tuttavia, visto l’alto numero di vetture potenzialmente interessate dal provvedimento (anche se sono previste alcune deroghe e inoltre ci sarebbe l’escamotage del Move-In), le regioni e in particolare Piemonte e Veneto, spalleggiate dal governo centrale, starebbero pensando a misure alternative per evitare il divieto, soprattutto considerando che le auto diesel Euro 5 sono veicoli relativamente recenti, prodotti all’incirca tra il 2009 e il 2015, che non tutti si possono permettere di cambiare. Più specificatamente, in Lombardia si stimano circa 400.000 veicoli diesel Euro 5, in Piemonte 250.000, in Emilia-Romagna 200.000 e in Veneto 180.000.

LA PROPOSTA DI SALVINI PER EVITARE IL BLOCCO DIESEL EURO 5 DA OTTOBRE

Al momento, però, né Veneto né Piemonte hanno avanzato proposte concrete per abbassare i livelli di inquinamento senza bloccare i diesel Euro 5, limitandosi a citare soluzioni generiche come nuovi incentivi per sostituire le auto più inquinanti o interventi in altri ambiti come riscaldamenti, allevamenti intensivi e grossi impianti industriali. Più concreta, apparentemente, l’idea del ministro Salvini che vuole approfittare della conversione in legge del decreto Infrastrutture (da portare a termine entro il prossimo 19 luglio) per infilarci dentro un emendamento salva-diesel. Il leader della Lega ne ha parlato esplicitamente l’altro giorno a un evento del quotidiano La Verità, non facendo mancare i soliti attacchi alle politiche ambientaliste dell’Unione Europea: “Non è assolutamente normale che non si possa più circolare con un’auto Euro 5 e la Lega sta lavorando a un emendamento al decreto Infrastrutture per scongiurare il fatto che alcuni milioni di italiani debbano lasciare l’auto in garage. Questo divieto fa parte delle follie europee, della Commissione von der Leyen, che ha approvato quella ‘fesseria’ economico-industriale che si chiama Green Deal“.