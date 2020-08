SicurAUTO.it vi augura buone vacanze: ci rivediamo il 24 agosto

SicurAUTO.it vi augura vacanze sicure con i consigli e le guide utili per affrontare al meglio il viaggio in auto

Le vacanze estive 2020 saranno un po’ diverse per tutti noi, ma anche quest’anno SicurAUTO.it sarà con i suoi affezionati lettori. In questo periodo più che mai bisogna tenere a mente poche e semplici regole con le guide e i consigli più utili sia in viaggio sia per le uscite fuori porta.

BUONE VACANZE IN SICUREZZA

L’auto di proprietà sarà il mezzo più usato dal 78% degli italiani per le vacanze estive 2020, ma poiché non passeremo le ferie chiusi in auto, è importante ricordare semplici e basilari raccomandazioni in tempi di Coronavirus. Anche per la Redazione di SicurAUTO.it è arrivato il momento di staccare la spina e ricaricarci per tornare con notizie sempre aggiornate sul mondo dei motori, sulla Manutenzione Auto e Guide utili per districarsi tra il Codice della Strada e le Pratiche auto.

LE GUIDE E I CONSIGLI UTILI IN VIAGGIO

Con tutti voi ci rivediamo dopo la pausa estiva, dal 24 agosto 2020, ma non senza accompagnarvi in viaggio con i consigli, le guide più utili e le limitazioni da sapere per evitare multe:

– Coronavirus: quante persone possono viaggiare in auto?

– Come viaggiare in Fase 3: le novità del DPCM 14/7/2020

– RC auto: dal 1° agosto il periodo di tolleranza torna di 15 giorni

– Noleggio auto: linee guida aggiornate per la Fase 3

– Coronavirus: viaggiare in auto in Europa. Quali frontiere aperte?

– Rientri dall’estero e Coronavirus: le ordinanze per Regione di agosto 2020

– Cinture di sicurezza posteriori: 5 motivi per indossarle sempre

– Liquidi auto: quali controllare prima di partire

– Autostop legale o illegale? Cosa dice la legge italiana

– Guidare con i tacchi, le infradito e a piedi nudi: la normativa

– I bagagli sul tetto dell’auto: quali sono le regole da ricordare?

– Caldo in auto: come combattere l’afa al volante

– Come utilizzare il climatizzatore

– 10 cose da non dimenticare quando si parte per le vacanze

– Seggiolini auto e trasporto bambini: guida completa

– 10 errori da non fare in estate con i bambini a bordo

– La cintura di sicurezza in gravidanza comporta dei rischi? Qual è l’uso corretto?

– 10 errori da non fare quando si viaggia con medicinali in auto

– Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare

– Animali in auto, come trasportarli in tutta sicurezza

– 15 errori da non fare con il noleggio auto