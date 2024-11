Sconto voli Sicilia fino al 31 gennaio 2025: piattaforma attiva

La Regione Siciliana ha esteso fino al 31 gennaio 2025 lo sconto voli Sicilia che consiste in un contributo economico per viaggiare da e per gli scali regionali. La proroga arriva in un periodo quanto mai opportuno vista l’imminenza delle festività natalizie e il prevedibile aumento dei viaggiatori che faranno ritorno a casa. Nelle prossime righe spieghiamo chi può accedere allo sconto e le modalità per richiederlo sulla piattaforma dedicata, già attiva.

SCONTO VOLI SICILIA 2024 – 2025: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il contributo economico dello sconto voli Sicilia consiste nella riduzione del 25% sul costo del biglietto aereo, a beneficio dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana, fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Lo sconto si applica al costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori, e viene erogato mediante rimborso, facendone specifica richiesta sulla piattaforma web dedicata.

Ai residenti con percentuale di invalidità dal 67%, agli studenti senza limiti di età e ai residenti con basso reddito (ISEE inferiore a 15.000 euro) viene riconosciuto un ulteriore sconto del 25%, fino a un massimo di 150 euro per tratta. Qui spieghiamo come calcolare l’ISEE.

Quello di riservare lo sconto ai soli residenti in Sicilia è probabilmente un grosso limite del contributo, perché di fatto esclude dal beneficio la categoria che ne avrebbe maggiormente bisogno: i siciliani residenti in altre regioni, specie del nord, che nel periodo natalizio fanno ritorno presso la famiglia di origine e che spesso devono pagare prezzi esorbitanti per acquistare un volo.

SCONTO VOLI SICILIA: TRATTE AEREE INTERESSATE

Il contributo economico in favore dei cittadini residenti in Sicilia riguarda tutti i collegamenti diretti degli aeroporti siciliani con tutti gli scali sul territorio nazionale italiano, sia in andata sia in ritorno, anche per singola tratta, sui biglietti aerei acquistati per voli effettuati fino al 31 gennaio 2025.

Nello specifico gli aeroporti siciliani sono quelli di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

Il contributo viene riconosciuto per i voli effettuati su tutte le compagnie aeree con biglietti acquistati, oltre che sui siti delle compagnie, anche sui canali di vendita online delle agenzie di viaggio, compresi tutti i canali di

vendita e distribuzione inclusi GDS (Global Distribution System) e offline.

COME RICHIEDERE LO SCONTO VOLI SICILIA PER LE FESTIVITÀ DI NATALE 2024 – 2025

Le richieste per lo sconto voli Sicilia devono essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità online, fino alle ore 18:00 del giorno 2 marzo 2025 (termine perentorio), con l’inserimento, previa registrazione, della documentazione necessaria nella piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/loginspid.php. Per l’accesso è necessario munirsi di SPID o CIE.

Possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori, già in possesso di biglietto acquistato, per i voli effettuati dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2025. Importante: il rimborso dev’essere richiesto entro 30 giorni dopo la data del volo.

Per richieste di assistenza e supporto riguardanti l’inserimento dei dati sulla piattaforma web della Regione Siciliana, si può contattare il supporto tecnico al numero 091.8488653, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, festivi esclusi. In alternativa si può inviare un’email all’indirizzo infostopcarovoli@regione.sicilia.it. È anche prevista una sezione FAQ con tutte le ‘domande e risposte’ sulla misura.