Sciopero trasporti ottobre 2024: gli stop di bus, treni e aerei

Dopo settembre anche il mese di ottobre 2024 sarà caratterizzato da numerosi scioperi dei trasporti che coinvolgeranno autobus di linea, metropolitane, tram, treni, aerei e traghetti. Per fortuna il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala con abbondante anticipo la proclamazione di ciascun sciopero, permettendo così ai cittadini di organizzare i propri spostamenti tenendo conto degli eventuali disagi provocati dalle agitazioni. Tuttavia l’elenco degli scioperi è in costante aggiornamento, per cui è consigliabile monitorare frequentemente la pagina perché altri potrebbero aggiungersi. Nelle prossime righe trovate tutti gli scioperi dei trasporti di ottobre 2024 annunciati alla data di oggi e suddivisi per TPL, treni e aerei.

SCIOPERI TRASPORTI OTTOBRE 2024 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

5 ottobre: personale aziende trasporto pubblico locale (24 ore con modalità territoriali);

5 ottobre: personale SETA bacini Reggio Emilia, Modena e Piacenza (24 ore con varie modalità);

12 ottobre: personale trasporto pubblico locale (24 ore con modalità territoriali);

18 ottobre: personale addetto al trasporto pubblico locale (24 ore con modalità territoriali);

18 ottobre: personale AMTS Catania (4 ore dalle 10:00 alle 14:00).

SCIOPERI TRASPORTI OTTOBRE 2024 TRENI

9 ottobre: personale RFI impianti manutenzione e infrastrutture (24 ore);

12-13 ottobre: personale settore ferroviario (24 ore dalle 21:00 del 12/10 alle 20:59 del 13/10).

SCIOPERI TRASPORTI OTTOBRE 2024 AEREI