Sciopero trasporti aprile 2025: gli stop di bus, treni e aerei

Aprile è un mese ricco di festività, dalla Pasqua al giorno della Liberazione, per non parlare della vigilia del ponte del Primo Maggio. Significa che molti italiani ne approfitteranno per prendersi qualche giorno di vacanza, tuttavia consigliamo di fare molta attenzione al calendario degli scioperi nel settore dei trasporti che potrebbe riservare delle brutte sorprese. Anche se quanto meno la settimana pasquale è protetta dal periodo di garanzia. Continua a leggere per conoscere il dettaglio di ogni sciopero nei trasporti ad aprile 2025 con riferimento a bus, treni e aerei.

SCIOPERO TRASPORTI APRILE 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Martedì 1 aprile: personale aziende del trasporto pubblico locale – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Fna/Faisa-Cisal (24 ore con modalità territoriali);

martedì 1 aprile: personale società ATM di Messina – proclamato da Fit-Cisl/Faisa-Cisal/Orsa Trasporti (8 ore dalle 16:00 alle 23:59);

martedì 1 aprile: personale società TPL Linea di Savona – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Faisa-Cisal/Sial Cobas (4 ore dalle 10:15 alle 14:15);

martedì 1 aprile: personale società SVT di Vicenza – proclamato da Fit-Cisl/Faisa-Cisal/Usb Lavoro Privato (4 ore dalle 17:00 alle 21:00);

sabato 12 e domenica 13 aprile: personale società AMT di Genova – proclamato da Orsa TPL (4 ore dalle 22:30 del 12/4 alle 2:30 del 13/4);

domenica 13 aprile: personale AMAT di Palermo – proclamato da Cub Trasporti (24 ore);

sabato 26 aprile: personale aziende trasporto pubblico locale – proclamato da Faisa-Confail (4 ore con modalità territoriali);

lunedì 28 aprile: personale società AMT di Genova – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 11:45 alle 15:45).

SCIOPERI TRASPORTI APRILE 2025 TRENI

Martedì 8 e mercoledì 9 aprile: personale settore ferroviario e TPL su rotaia – proclamato da Cub Trasporti (ferroviario 24 ore dalle 21:00 dell’8/4 alle 20:59 del 9/4; TPL su rotaia intera prestazione del 9/4);

venerdì 11 aprile: personale Trenitalia addetto a vendita, assistenza divisione Business regionale e sviluppo intemodale della divisione regionale Piemonte – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 dell’11/4 alle 2:00 del 12/4);

venerdì 11 aprile: personale mobile Trenitalia direzione Business regionale Piemonte e Valle d’Aosta – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 dell’11/4 alle 2:00 del 12/4).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A APRILE 2025: AEREI

Mercoledì 9 aprile: lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

mercoledì 9 aprile: personale Gesap aeroporto di Palermo – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl T.A. (8 ore dalle 10:30 alle 18:30).

SCIOPERO TRASPORTI APRILE 2025 AUTOTRASPORTO MERCI

Da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile: fermo nazionale servizi autotrasporto merci – proclamato da Trasportounito Fiap (5 giorni dalle 0:00 del 31/3 alle 24:00 del 4/4).

L’elenco deve considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi ad aprile potrebbero essere indetti nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli.