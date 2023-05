Sciopero Italo 14 maggio 2023: orario dello stop e treni garantiti

Attenzione allo sciopero di Italo del 14 maggio 2023: si prospetta una domenica complicata per chi deve viaggiare sui treni dell’azienda concorrente di Trenitalia, caratterizzata dai convogli rosso fuoco. Per lo meno l’astensione dal lavoro è solo di alcune ore e numerosi treni sono garantiti anche in caso di sciopero, tutte le info nelle prossime righe.

SCIOPERO ITALO 14 MAGGIO 2023: STOP DI 8 ORE

Lo sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale Italo-NTV è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti in merito al rinnovo del contratto di lavoro. Nello specifico i sindacati lamentano il brusco stop alla trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021, dopo undici mesi di serrato confronto, a causa dell’atteggiamento di indisponibilità e chiusura da parte dell’azienda nel fornire risposte concrete alle richieste: “Le motivazioni alla base dello sciopero riguardano, in particolare, l’insufficienza della proposta economica presentata dalla Società Italo-NTV e il mancato pagamento del premio di risultato nei termini previsti dagli accordi, nonostante i livelli di produttività conseguiti dal personale”.

Lo sciopero di Italo del 14 maggio 2023 è previsto dalle ore 9:01 alle ore 16:59, quindi nel bel mezzo della domenica.

SCIOPERO ITALO 14 MAGGIO 2023: TRENI GARANTITI

Considerando lo sciopero previsto per domenica, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, l’azienda ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista dei treni garantiti il 14 maggio 2023. Di seguito, per comodità, vi riportiamo invece la lista dei treni NON garantiti, i cui viaggi sono legati all’eventuale adesione del personale all’agitazione sindacale.

9968 5:35 > 10:15 Napoli Centrale – Milano Centrale

9907 5:40 > 10:43 Milano Centrale – Napoli Centrale

8954 5:50 > 12:23 Napoli Centrale – Bolzano

8191 6:00 > 12:00 Roma Termini – Reggio Calabria Centrale

9969 6:45 > 10:00 Milano Centrale – Roma Termini (treno di solito non garantito ma fuori dalla fascia oraria dello sciopero e con arrivo entro 1 ora dall’inizio dello stop, dovrebbe pertanto viaggiare)

9972 6:45 > 11:15 Caserta – Milano Centrale

8924 6:55 > 10:55 Roma Termini – Venezia S. Lucia

8956 7:02 > 12:31 Napoli Centrale – Brescia

8903 7:05 > 12:28 Venezia S. Lucia – Napoli Centrale (garantito solo fino a Roma Termini)

8971 7:16 > 11:25 Udine – Milano Centrale

8141 7:45 > 12:05 Roma Termini – Bari Centrale

9998 8:15 > 12:53 Milano Centrale – Napoli Centrale

8908 8:30 > 13:55 Napoli Centrale – Venezia S. Lucia

9975 9:15 > 13:53 Milano Centrale – Napoli Centrale

9923 9:40 > 13:19 Milano Centrale – Roma Termini

9976 10:05 > 13:15 Roma Termini – Milano Centrale

9980 10:35 > 15:15 Napoli Centrale – Milano Centrale

9978 11:05 > 14:15 Roma Termini – Milano Centrale

8911 11:05 > 15:05 Venezia S. Lucia – Roma Termini

9932 11:20 > 16:20 Napoli Centrale – Milano Centrale

8981 11:35 > 14:03 Milano Centrale – Venezia S. Lucia

9982 11:35 > 16:15 Napoli Centrale – Milano Centrale

8914 11:55 > 15:55 Roma Termini – Venezia S. Lucia

8929 12:05 > 17:28 Venezia S. Lucia – Napoli Centrale

9981 12:15 > 16:53 Milano Centrale – Napoli Centrale

8983 12:35 > 15:03 Milano Centrale – Venezia S. Lucia

9983 13:20 > 16:25 Milano Centrale – Roma Termini

8959 13:29 > 17:35 Brescia – Roma Termini

8915 14:05 > 19:28 Venezia S. Lucia – Napoli Centrale

9984 14:10 > 17:15 Roma Termini – Milano Centrale

9985 14:20 > 17:25 Milano Centrale – Roma Termini

8963 14:42 > 19:35 Bolzano – Roma Termini

8986 14:57 > 17:25 Venezia S. Lucia – Milano Centrale

9987 15:15 > 19:53 Milano Centrale – Napoli Centrale

9948 15:20 > 20:20 Napoli Centrale Milano Centrale

8988 15:57 > 18:25 Venezia S. Lucia – Milano Centrale

9989 16:15 > 20:53 Milano Centrale – Napoli Centrale

9992 16:20 > 23:23 Napoli Centrale – Genova Brignole

9954 16:25 > 22:20 Salerno – Milano Centrale

9955 16:30 > 22:43 Torino Porta Nuova – Napoli Centrale

8922 16:35 > 21:55 Napoli Centrale – Venezia S. Lucia.

SCIOPERO 14 MAGGIO 2023 DEI TRENI DI ITALO: ULTERIORI INFORMAZIONI

Al di là della lista dei treni garantiti e non garantiti, chi deve prendere un treno di Italo domenica 14 maggio 2023 è tenuto a informarsi sull’effettiva partenza del proprio convoglio collegandosi al sito www.italotreno.it oppure usando l’app o i profili social dell’azienda ferroviaria. In alternativa è possibile contattare il numero telefonico 060708.