Sciopero aerei 15 dicembre 2024: orari e voli garantiti

L’ultimo grande sciopero dei trasporti prima della ‘tregua’ natalizia riguarda l’astensione dal lavoro dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali fissata per domenica 15 dicembre 2024 insieme ad altre agitazioni sindacali di carattere locale. Fortunatamente lo stop sarà soltanto di 4 ore ma potrebbe lo stesso impattare su un buon numero di voli, causando ritardi e cancellazioni. Continua a leggere per trovare tutte le informazioni sullo sciopero degli aerei del 15 dicembre 2024 con gli orari della protesta e la lista dei voli garantiti, ove disponibile.

SCIOPERO 15 DICEMBRE 2024: I VOLI GARANTITI

ENAC, Ente nazionale aviazione civile, in merito allo sciopero del 15 dicembre dalle 13:00 alle 17:00 che interessa il personale ENAV ACC Milano e il personale delle aziende di handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani, nonché il personale della società Aviation Services dell’aeroporto di Catania, ha comunicato la lista dei voli garantiti:

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero;

da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; i voli di collegamento con le isole italiane aventi unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale. In particolare: WMT 6549 Catania – Verona e WMT 6550 Verona – Catania; EJU 3567 Milano Malpensa – Cagliari e EJU 3568 Cagliari – Milano Malpensa; VOE 1549 Palermo – Torino e VOE 1548 Torino – Palermo; AEZ 2025 Catania – Bergamo e AEZ 2036 Bergamo – Palermo.

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sarà inoltre assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero stesso; tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali, nonché i voli intercontinentali compresi in questa apposita lista.

SCIOPERO 15 DICEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS E ALTRE COMPAGNIE

La compagnia nazionale ITA Airways ha comunicato una lista di 37 voli nazionali e internazionali cancellati a causa dello sciopero del 15/12 dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali.

I viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero sono invitati a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia aerea nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 20 dicembre 2024 chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Per quanto riguarda invece le altre compagnie aeree, come loro abitudine Ryanair, Easyjet, Volotea e ulteriori operatori low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

SCIOPERO VOLI 15 DICEMBRE 2024: CHE COS’È IL SERVIZIO DI HANDLING

Abbiamo visto che lo sciopero riguarda anche società che effettuano il servizio di handling (o sarebbe meglio dire di airport handling). Ma che cos’è in particolare?

Handling è un servizio offerto da società private che si occupano della movimentazione dei bagagli all’interno degli aeroporti. In genere queste società sono incaricate dalle compagnie aeree per lo smistamento dei bagagli tra il terminal e l’aeromobile. Le società di airport handling possono essere incaricate anche della custodia dei bagagli, in particolare durante i tempi in cui essi rimangono nell’aeroporto. Inoltre, alcune di esse si occupano anche delle operazioni di carico e scarico dei bagagli dall’aereo.

Si tratta pertanto di un servizio importantissimo senza il quale un aeroporto non potrebbe funzionare. Uno sciopero delle società di handling è quindi in grado di impattare notevolmente sul regolare svolgimento dei voli.