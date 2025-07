Sciopero 7 e 8 luglio 2025: orari, treni garantiti e cancellati

A luglio ci attende una raffica di scioperi appena prima della tregua estiva e uno dei più impattanti sarà quello del settore ferroviario tra lunedì 7 e martedì 8 che durerà ben 21 ore, mettendo a rischio la circolazione dei treni praticamente per l’intera giornata, ad eccezione degli orari protetti dalle fasce di garanzia. Se cerchi ulteriori informazioni sullo sciopero del 7 e 8 luglio 2025, continua a leggere per conoscere gli orari dell’agitazione sindacale e la lista dei treni garantiti e cancellati.

ORARI DELLO SCIOPERO TRENI 7 E 8 LUGLIO 2025

Ricapitolando, per il 7 e 8 luglio 2025 i sindacati CUB Trasporti, USB Lavoro Privato e l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo FSI hanno proclamato un’astensione dal lavoro che coinvolge il personale di bordo delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo sciopero avrà una durata di 21 ore, inizierà alle ore 21:00 di lunedì 7 luglio 2025 e terminerà alle ore 18:00 di martedì 8 luglio 2025.

A prescindere dal grado di adesione allo sciopero, che determinerà il numero reale di corse cancellate, saranno comunque assicurati i servizi minimi di trasporto che prevedono un elenco piuttosto corposo di treni a lunga percorrenza garantiti, mentre i convogli regionali saranno protetti dalle fasce orarie di garanzia che nei giorni feriali funzionano dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

È importante sapere che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti.

SCIOPERO 7 E 8 LUGLIO 2025: TRENI GARANTITI TRENITALIA, ITALO E TRENORD

Per ciò che concerne i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti. I convogli non inclusi nell’elenco devono dunque ritenersi a rischio cancellazione.

In riferimento invece al trasporto regionale di Trenitalia, la lista precisa dei treni regionali garantiti è disponibile in questa pagina selezionando la Regione di proprio interesse.

Anche il personale di Italo aderisce allo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio 2025, sempre dalle 21:00 del 7/7 alle 18:00 dell’8/7, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti. I treni esclusi dall’elenco potranno essere quindi cancellati, ma questo dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Stessa cosa per Trenord, che ha comunicato l’elenco delle corse garantite, inclusi i bus sostitutivi del servizio aeroportuale da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. In particolare, lunedì 7 luglio viaggeranno solo i treni di Trenord con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Martedì 8 luglio viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6:00 e arrivo a destinazione entro le ore 9:00; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18:00.

RIMBORSO PER TRENI CANCELLATI A CAUSA DI UNO SCIOPERO

In caso di soppressione di un treno a causa di uno sciopero o per altri motivi, i passeggeri di Trenitalia hanno diritto al rimborso senza trattenuta del biglietto già acquistato. È possibile richiederlo compilando l’apposito web form, presso le biglietterie, telefonando al Call Center o inviando la richiesta via posta all’ufficio Reclami e Rimborsi (per i treni nazionali Frecce e Intercity) o alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di partenza (per i Treni Regionali).

Importante: in caso di rinuncia al viaggio per via di uno sciopero (cioè se si sceglie preventivamente di non partire per evitare rischi), la richiesta di rimborso a Trenitalia può essere presentata a partire dalla proclamazione dello sciopero stesso e fino alla partenza del treno prenotato.

Procedure tutto sommato simili per i rimborsi da chiedere a Italo e a Trenord.