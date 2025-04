Sciopero 5 e 6 maggio 2025 dei treni: orari e fasce di garanzia

Maggio si apre con un importante sciopero dei treni che impatterà soprattutto sulla circolazione ferroviaria di martedì 6, ma che inizierà a far vedere i suoi effetti già dalla sera prima. Si prevede un’altissima adesione allo sciopero del 5 e 6 maggio dei treni visto che nella stessa giornata sono previste tre diverse agitazioni sindacali con la partecipazione delle più importanti sigle del settore. Tuttavia, trattandosi di un giorno feriale, i disagi saranno parzialmente attenuati dall’applicazione delle fasce orarie di garanzia.

ORARI DELLO SCIOPERO DEL 5 E 6 MAGGIO 2025 DEI TRENI

Come detto, lo sciopero dei treni del 5 e 6 maggio è articolato in tre diverse agitazioni sindacali, proclamati da sigle diverse:

USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale delle imprese del comparto ferroviario, con inizio alle 21:00 del 5/5 e termine alle 20:59 del 6/5 per quel che riguarda il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia, e relativo all’intera prestazione del 6 maggio in riferimento al settore TPL su rotaia;

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil hanno indetto uno sciopero di 8 ore del personale delle imprese ferroviarie, servizi ferroviari e gestore infrastruttura ferroviaria, con inizio alle 9:01 e fine alle 17:00 del 6/5;

UGL Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato pure loro uno sciopero di 8 ore dalle 9:01 alle 16:59 del 6 maggio 2025 che interesserà il personale delle società Gruppo FSI, Trenord, Trenitalia-Tper, LegaCoop, Ancp, Confcooperative, Rail Cargo Carrier e Rail Traction Company.

Ricapitolando, i disagi per la circolazione ferroviaria potranno verificarsi dalle ore 21:00 di lunedì 5 maggio alle 20:59 di martedì 6 maggio 2025, con possibilità di un maggior numero di adesioni (e quindi di cancellazioni) dalle 9:01 alle 17:00 del 6/5 dato che in questi orari andranno a coincidere ben tre diverse astensioni dal lavoro.

SCIOPERO TRENI 5 E 6 MAGGIO 2025: FASCE DI GARANZIA

In caso di sciopero nei giorni feriali, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, cioè dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Cliccando qui puoi trovare i treni regionali garantiti regione per regione.

Anche Italo ha una lista di treni garantiti che circolano in caso di sciopero, di solito la lista viene pubblicata sul sito ufficiale dell’azienda ferroviaria nell’imminenza dell’azione di sciopero (qualche giorno prima).

Infine Trenord assicura la regolare circolazione dei treni nelle giornate di sciopero solo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lista treni garantiti qui. Inoltre, indipendentemente dal giorno feriale o festivo, sono sempre garantiti gli Eurocity da/per Vienna e Monaco di Baviera: EC83 [Monaco (Brennero) 12:14 – Bologna Centrale: 16.08] ed EC82 [Bologna Centrale 13.52 – Brennero 17:52].

RIMBORSO PER TRENI CANCELLATI A CAUSA DI UNO SCIOPERO

In caso di soppressione di un treno a causa di uno sciopero o per altri motivi, i passeggeri hanno diritto al rimborso senza trattenuta del biglietto già acquistato. È possibile richiederlo compilando l’apposito web form, presso le biglietterie, telefonando al Call Center o inviando la richiesta via posta all’ufficio Reclami e Rimborsi (per i treni nazionali Frecce e Intercity) o alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di partenza (per i Treni Regionali).

Importante: in caso di rinuncia al viaggio per via di uno sciopero (cioè se si sceglie preventivamente di non partire per evitare rischi), la richiesta di rimborso a Trenitalia può essere presentata a partire dalla proclamazione dello sciopero stesso e fino alla partenza del treno prenotato.