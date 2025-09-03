Sciopero 4 settembre 2025 Atac Roma: orari e fasce

Tra uno sciopero dei treni e uno degli aerei, il rientro dalle vacanze registra anche lo sciopero del 4 settembre 2025 che riguarda i mezzi pubblici Atac di Roma e interessa in particolare bus, filobus, tram, metropolitane e ferro-tranvia Termini-Centocelle. Per agevolare l’utenza, riportiamo gli orari della protesta e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 4 SETTEMBRE 2025 ROMA: GLI ORARI DELLO STOP

Ricapitolando, il Sindacato Unitario Lavoratori (SUL) ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale Atac per la giornata di giovedì 4 settembre 2025, nella fascia oraria 8:30 – 12:30. L’agitazione riguarda riguarda l’intera rete Atac, ma sono esclusi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento. Nell’orario dell’astensione dal lavoro non sono previste fasce di garanzia.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Viceversa i parcheggi di scambio resteranno aperti. Saranno invece possibili interruzioni dei servizi delle biglietterie fisiche.

LISTA DEI BUS REGOLARI IL 4 SETTEMBRE 2025 A ROMA

Come detto, la protesta interessa solo la rete Atac e non coinvolge i collegamenti Cotral-Astral e quelli di Trenitalia (che però, a sua volta, sciopera dalle ore 21:00 di giovedì alle 18:00 di venerdì 5), che quindi saranno regolarmente in servizio.

Inoltre non sono coinvolte le linee di bus gestite per conto di Atac in regime di sub-affidamento: 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980.

Servizio regolare anche per gli oltre 100 collegamenti bus gestiti dagli operatori privati Atr, Bis, Troiani e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI ATAC ROMA DEL 4 SETTEMBRE 2025: COME INFORMARSI

Per ulteriori informazioni, anche in tempo reale, sullo sciopero di 4 ore dei bus ATAC a Roma del 4 settembre 2025, l’azienda dei trasporti della Capitale consiglia di consultare costantemente il sito web www.atac.roma.it, l’account X @infoatac e il canale Whatsapp (inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679). Chi preferisce le vecchie maniere può fare riferimento ai display e agli annunci vocali a bordo dei mezzi e alle fermate.