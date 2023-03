Sciopero 31 marzo 2023 mezzi pubblici Milano: orari e fasce

Venerdì 31 marzo si prevede una giornata di possibili disagi per chi prende i mezzi pubblici a Milano e in altre zone della Lombardia a causa di due differenti agitazioni sindacali. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni sia sullo sciopero del 31 marzo 2023 del personale ATM a Milano, con gli orari e le fasce di garanzia, che sullo sciopero di 4 ore del personale di Autoguidovie calendarizzato nella stessa giornata.

SCIOPERO 31 MARZO 2023 A MILANO

Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per il 31 marzo 2023 che potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio. L’ultimo sciopero del personale ATM indetto unicamente da AL Cobas (risalente allo scorso 27 gennaio) ha avuto un’adesione del 21,5%, si prevede pertanto un impatto modesto sul servizio di trasporto pubblico locale a Milano. Per info in tempo reale controllate il sito, l’app o i profili social di ATM. Maggiori dettagli qui.

SCIOPERO 31 MARZO 2023 MEZZI PUBBLICI A MILANO: LE MOTIVAZIONI

Lo sciopero del 31 marzo 2023 che rischia di fermare bus, tram e metropolitane di Milano, al netto delle fasce di garanzia, è stato proclamato con le seguenti rivendicazioni:

contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e/o subappalto;

contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità;

per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri;

per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti;

per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi;

per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale;

per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali;

per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario.

SCIOPERO ATM MILANO: LE ALTERNATIVE AI MEZZI PUBBLICI

Qualora lo sciopero dell’ATM dovesse rendere difficoltosa la mobilità a Milano, sono disponibili le seguenti alternative a metro e bus:

Car sharing messo a disposizione dagli operatori Enjoy, E-Go, ShareNow, Zity ed E-Vai.

messo a disposizione dagli operatori Enjoy, E-Go, ShareNow, Zity ed E-Vai. Scooter sharing a flusso libero operato da Cityscoot, Cooltra, Helbiz, GoVolt e ZigZag, con una flotta di mezzi 100% elettrica (maggiori informazioni qui).

a flusso libero operato da Cityscoot, Cooltra, Helbiz, GoVolt e ZigZag, con una flotta di mezzi 100% elettrica (maggiori informazioni qui). Bike sharing a postazioni fisse (BikeMI con 15.400 biciclette di cui 3.500 a pedalata assistita) e a flusso libero (servizio svolto dagli operatori RideMovi, Lime, Dott e Tier).

a postazioni fisse (BikeMI con 15.400 biciclette di cui 3.500 a pedalata assistita) e a flusso libero (servizio svolto dagli operatori RideMovi, Lime, Dott e Tier). Noleggio monopattini elettrici a flusso libero garantito dagli operatori Bird, Bolt, Dott, Helbiz, Lime, Voi e Tier.

a flusso libero garantito dagli operatori Bird, Bolt, Dott, Helbiz, Lime, Voi e Tier. Taxi e servizi di noleggio con conducente tra cui Uber.

SCIOPERO 31 MARZO 2023 IN LOMBARDIA DEI BUS DI AUTOGUDOVIE

Come anticipato, sempre venerdì 31 marzo 2023 si fermeranno per 4 ore anche gli autobus della società Autoguidovie che effettuano servizio in Lombardia. Ricordiamo che Autoguidovie gestisce in regione le linee extraurbane delle aree di Milano Sud-Ovest, Milano Sud-Est, Pavia, Cremona e Monza Brianza e le linee urbane delle città di Voghera, Crema, Paderno Dugnano e della stessa Monza.

Durante la giornata di sciopero saranno garantite solamente le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle ore 17:59 e dalle ore 22:00 a fine servizio. Invece potrebbero NON essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria dalle 18:00 alle 21:59. Anche in questo caso consigliamo di controllare il sito della società Autoguidovie, e anche i profili social, per aggiornamenti last minute.