Sciopero 30 novembre 2023 dei treni: gli orari della protesta

Le principali sigle sindacali dei trasporti hanno proclamato uno sciopero per il 30 novembre 2023 che interesserà il settore ferroviario, con stop da 8 a 24 ore e possibili conseguenze anche sulla giornata del 1° dicembre. L’agitazione, che non era prevista fino a ieri, è stata decisa d’urgenza a seguito dell’incidente accaduto in Calabria tra un treno e un camion che ha causato la morte di due persone, tra cui la capotreno. I sindacati, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto, intendono “denunciare la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori”.

SCIOPERO TRENI 30 NOVEMBRE 2023: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Al momento risultano indetti due diversi scioperi dei treni per il 30 novembre 2023:

il primo, annunciato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast e Orsa Ferrovie , riguarda il personale dipendente delle imprese del trasporto ferroviario passeggeri e merci e delle settore appalti e attività di supporto al trasporto ferroviario, per una durata di 8 ore dalle 9:01 alle 16:59 di giovedì 30 novembre 2023 ;

, riguarda il personale dipendente delle imprese del trasporto ferroviario passeggeri e merci e delle settore appalti e attività di supporto al trasporto ferroviario, per una durata di dalle alle di giovedì ; il secondo, proclamato dai sindacati di base Cat, Sgb, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, riguarda anch’esso il personale dipendente delle aziende del trasporto ferroviario passeggeri e merci e sarà invece di 24 ore, dalle 21:00 del 30 novembre alle 21:00 del 1° dicembre 2023. Questa seconda astensione, pertanto, rischia di compromettere la circolazione dei treni soprattutto nella giornata di venerdì.

Ricordiamo che durante gli scioperi, specie se programmati nei giorni feriali, devono essere comunque assicurati i servizi minimi di trasporto. Ad esempio nel trasporto regionale sono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

SCIOPERO 30 NOVEMBRE 2023: L’INCIDENTE IN CALABRIA

Come detto, il motivo scatenante dello sciopero dei treni è l’incidente avvenuto in Calabria nella serata del 28 novembre. Un treno regionale, che collega Sibari a Catanzaro, e un camion si sono scontrati in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, provocando due vittime. Secondo le prime ricostruzioni, il camion sarebbe rimasto bloccato sui binari dopo aver attraversato un passaggio a livello che, secondo quanto riferisce Trenitalia, “dai primi riscontri risulta regolarmente funzionante” ed era chiuso, venendo travolto dal treno in transito che viaggiava a circa 130 km/h. A perdere la vita sono stati il conducente del camion e la capotreno, che era vicina alla conducente del convoglio. Sono invece rimasti illesi i dieci passeggeri a bordo del treno, anche se media locali parlano di due persone trasportati all’ospedale di Corigliano e quattro all’ospedale di Castrovillari per lievi contusioni e shock.