Sciopero 28 ottobre 2024 TPL Roma e Napoli: info e orari

Lo sciopero del 28 ottobre 2024 riguarderà il trasporto pubblico locale di diverse località tra cui Roma e Napoli, interessando quindi un potenziale bacino di milioni di persone. Trattandosi di un lunedì non sarà una giornata facile per gli spostamenti, anche se le fasce orarie di garanzia, obbligatorie per legge durante gli scioperi indetti nei giorni feriali, mitigheranno in parte i disagi.

SCIOPERO 28 OTTOBRE 2024 ATAC A ROMA

Dunque, lunedì 28 ottobre trasporto pubblico di Roma a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa. L’agitazione interesserà la sola rete Atac, non coinvolgendo quindi le linee periferiche gestite da operatori privati.

Si fermeranno:

bus, filobus e metropolitane Atac e la ferrotranvia Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque garantito dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Di conseguenza i possibili stop potranno verificarsi dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 in poi.

Non si fermeranno:

le reti di Cotral-Astral (bus extraurbani, ferrovie Metromare e Roma-Nord) e Trenitalia (ferrovie regionali). Il servizio risulterà regolare anche per le linee di bus gestite in città dai consorzi Roma Tpl, Bus International Service/Autoservizi Tuscia e Troiani/Sap. Lo sciopero, inoltre, non coinvolgerà i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee bus 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551 e 718).

Linee notturne:

nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre NON sarà garantito il servizio delle linee bus notturne ‘N’, sarà invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Invece nella notte tra lunedì 28 e martedì 29, verrà assicurato il servizio delle linee bus notturne ‘N’, mentre non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980.

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metropolitana che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, nonché quello delle biglietterie fisiche. Inoltre, ad eccezione delle fermate di Jonio e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box.

SCIOPERO 28 OTTOBRE 2024 EAV A NAPOLI E IN CAMPANIA

Il 28 ottobre 2024 sciopero anche a Napoli, nei Comuni dell’hinterland e in vari centri di altre province per l’agitazione del personale EAV, la società che gestisce le linee vesuviane Napoli – Pompei Scavi – Sorrento, Napoli – Ottaviano – Sarno, Napoli – Scafati – Poggiomarino, Napoli – Nola – Baiano, Napoli – Pomigliano – Acerra e Napoli – San Giorgio (via Centro Direzionale), le linee suburbane Napoli – Benevento e Napoli – Caserta – Piedimonte Matese, la linea metropolitana Piscinola– Giugliano – Aversa, le linee flegree Napoli – Bagnoli – Pozzuoli – Torregaveta e Napoli – Pianura – Quarto – Torregaveta e infine la Funivia del Faito.

Sulle linee gestite da EAV lo scioperò, indetto da Usb, durerà 4 ore e sarà programmato dalle 9:00 alle 13:00.

SCIOPERO TPL 28 OTTOBRE 2024 IN ALTRE CITTÀ

Il 28 ottobre 2024 lo sciopero dei mezzi pubblici interesserà altre città e province d’Italia. In particolare:

società ATAP province di Biella e Vercelli (4 ore dalle 16:00 alle 20:00);

e (4 ore dalle 16:00 alle 20:00); società Trotta Bus Services di Fiumicino – RM (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

(4 ore dalle 12:00 alle 16:00); società Start ad Ascoli Piceno (24 ore);

(24 ore); società Busitalia Sita Nord nella regione Umbria (24 ore con varie modalità, clicca qui per i dettagli).

Il giorno successivo, martedì 29 ottobre 2024, sciopererà invece per 4 ore (dalle 14:30 alle 18:30) il personale della società Arriva a Brescia.